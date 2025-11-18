台南第17例登革熱境外移入 菲律賓男越南探親發病

快訊

中央社／ 台南18日電

台南市政府衛生局今天公布台南市今年第17例登革熱境外移入病例，個案是30多歲菲律賓籍男子，11月到越南探親時發病，返台通報確診，目前住院治療中。

衛生局今天指出，這名菲律賓籍男子住在台南市麻豆區港尾里，11月5日至14日間前往越南探親，13日卻出現發燒及頭痛症狀，14日搭乘飛機從桃園機場入境時，經機場檢疫站NS1快篩陽性通報。

男子回到台南立刻就醫住院，16日經實驗室檢驗PCR陽性確診，成為台南市登革熱境外移入第17例確診病例，將住院至病毒血症期結束才返回社區，以降低傳播風險。

台南市防疫團隊獲報後，已完成衛教關懷與居住地、工作地等環境巡檢，以及病媒蚊孳清等措施。

衛生局表示，國際間登革熱疫情持續嚴峻，東南亞國家疫情有上升或高於近年同期趨勢；截至昨天，國內登革熱本土病例累計29例，境外移入病例累計228例，境外感染國家以印尼、越南、菲律賓及泰國為主。

