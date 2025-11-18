台南第17例登革熱境外移入 菲律賓男越南探親發病

天氣變冷，在冬天吃熱騰騰的薑母鴨是許多台灣人的首選。婦產科醫師蘇怡寧指出，許多人以為讓薑母鴨或羊肉爐滾久一點酒精就會揮發，其實根據研究，不管用什麼方式煮酒精都很難完全蒸發，而酒精也會對孕婦懷中的胎兒造成神經系統的風險，提醒民眾要格外注意。

2025-11-18 08:50