陳耀昌病榻掛心創作 東寧狂想曲等4書同步進行

醫師作家陳耀昌17日過世，生前雖與病魔纏鬥，卻仍展現驚人創作力，憑著頑強意志力同步進行4本著作。

其中小說「東寧狂想曲」與散文「府城寺廟背後的東寧史」，預計年底由遠流出版社出版；另與「牡丹社事件」相關的創作包括小說「牡丹頭顱筆記」、研究文集「牡丹頭顱事件」，預計明年1月由允晨文化出版。

遠流出版董事長王榮文接受中央社記者電話專訪表示，陳耀昌生前將台灣歷史用小說的方式加以詮釋，有系統的書寫台灣歷史的特殊性，到了「東寧狂想曲」，陳耀昌也許身感時日無多，無法用小說迂迴的手法呈現，於是選擇以鄭成功的角度，點評50位對台灣有貢獻的人。

王榮文表示，陳耀昌晚年一直覺得台灣要有「感恩節」的概念並成立「感恩祠」，讓對這片土地有貢獻的人「入祠」，表達台灣人的感謝之意，「東寧狂想曲」的點評方式，有點這樣的意思。

王榮文說，陳耀昌最後的時光，彷彿知道自己雖然是醫生，但不能戰勝病魔，只好把他一生對台灣的愛及憂慮託付給創作，尤其「東寧狂想曲」可說是以跨越靈界跟現實的方式，強烈表達他畢生的牽掛與愛台灣的心意。

「府城寺廟背後的東寧史」一書則是陳耀昌多年來深入台灣地方宮廟，拍下數千張照片，並完成3萬多字研究文字。

廖志峰接受中央社記者越洋專訪表示，陳耀昌心心念念「牡丹社事件」150週年以及「台灣感恩日」的設置，這段期間全力投入小說及文集的書寫，可以想見身心承受相當的壓力。

不過這段期間兩人一直有書信及網路通訊往來，10月允晨文化書店「民樂書坊」開幕，「他很遺憾不能來參加，到10月25日都還和他有聯繫，直到這幾天才發現他沒上臉書」。

廖志峰表示，陳耀昌是一個很溫暖的人，「看到朋友他精神就來了，有幾次自己送稿到允晨」，廖志峰說，陳耀昌「以醫者的淑世情懷，投入再現台灣的歷史寫作，開出台灣歷史小說的新路徑，獨成一家，相信許多讀者也能感受到他對寫作的付出與努力」。

廖志峰也表示，有關「牡丹社事件」與「牡丹頭顱筆記」的出版時程，實際情形還會再與陳耀昌的家屬確認。