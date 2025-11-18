東北季風增強北台大雨 鄭明典po圖「那個不下雨的洞」網友熱議

東北季風增強，中央氣象署今天凌晨起針對雙北、基隆及宜蘭4縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到今天晚上，北台今將愈晚愈冷。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出「那個不下雨的洞」，引發網友熱議。

鄭明典指出，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。雨區中，有一小塊地方(箭頭所指)幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。

網友猜測不下雨地區到底在那裡？有人問是萬華嗎？還是天母？鄭明典回復指出，東北季風期間，石牌到士林最不會下雨。還有網友回說，輝達會選這裡，應該也有考慮過氣候。也有網友表示，那個洞是個結界。