懷念民歌年代 中山堂免費索票超強卡司許景淳、邰肇玫等

由台北電台主辦年終音樂盛會「邁向115-幸福滿滿派對」演唱會，下月7日在北市中山堂登場。今年從創作者視角出發，邀美聲天后許景淳、音樂詩人葉佳修、創作才女邰肇玫、金曲雙姝南方二重唱、民歌金童羅吉鎮等知名歌手，共同回味經典民歌時光。

北市觀傳局表示，希望透過廣播劇及DJ導聆，帶領聽眾走入旋律背後的動人故事，細細聆聽創作歷程與時代情感。

「邁向115－幸福滿滿派對」演出時間為12月7日下午3時至5時，憑票入場。11月28日上午10時開放KKTIX網路平台線上免費索票，並同步於北市中山堂開放現場領票，每人最多索取2張門票，座位有限，索完為止。

台北電台台長胡紹謙表示：「『幸福滿滿派對』是台北電台年度重要活動之一，不僅是眾人引頸期盼的音樂盛會，更是電台與聽友互相交流的最佳時機，今年恰逢民歌50，透過精心策畫的內容與堅強的卡司陣容，在歲末年終之際，為市民朋友帶來歡樂及溫暖，共同迎接嶄新的一年。」

活動當天將於「台北電台931」YouTube頻道進行直播，歡迎無法到場的市民朋友於線上共襄盛舉，一同參與本次懷舊民歌的音樂旅程。更多索票及活動相關訊息可至「台北廣播電台」官網（連結）及臉書粉絲專頁（連結）查詢。