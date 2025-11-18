薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師蘇怡寧指出，不管用什麼方式煮薑母鴨或羊肉爐，酒精都很難完全蒸發。 聯合報系資料照
婦產科醫師蘇怡寧指出，不管用什麼方式煮薑母鴨或羊肉爐，酒精都很難完全蒸發。 聯合報系資料照

天氣變冷，在冬天吃熱騰騰的薑母鴨是許多台灣人的首選。婦產科醫師蘇怡寧指出，許多人以為讓薑母鴨或羊肉爐滾久一點酒精就會揮發，其實根據研究，不管用什麼方式煮酒精都很難完全蒸發，而酒精也會對孕婦肚中的胎兒造成神經系統的風險，提醒民眾要格外注意。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，針對孕婦是否能吃薑母鴨或羊肉爐的問題進行解釋，他指出每當天氣變冷，許多台灣人的「補湯DNA」就會自動開啟，而能否吃的關鍵不在羊肉、螃蟹、鴨或是薑，而是在酒精上。

蘇怡寧表示，很多人會以為讓薑母鴨或羊肉爐的湯煮久一點，酒精就會揮發了，但根據食品科學的烹調研究顯示，無論是開蓋煮、還是煮到像火山噴發一樣，酒精都是很難完全蒸發的，其殘留量從25%到75%，越是濃郁的湯頭越難煮乾酒精。

蘇怡寧舉例，喝湯時端起碗，如果聞到溫暖且刺鼻的味道，代表湯頭裡一定還有酒精的存在，「不用自己麻醉自己說這裡面沒有酒精了」。

而酒精對孕婦的健康風險也很大，酒精穿過胎盤的速度相當快，會對胎兒的神經系統產生負面影響，美國的研究也表明，孕婦懷孕期間「沒有任何安全劑量的酒精」，天冷要吃薑母鴨或羊肉爐的民眾需特別小心。

也有網友詢問麻油是否也有類似問題，長輩也都會說麻油雞不要吃，蘇怡寧回應麻油雞的問題一樣是酒精，「麻油是無辜的」。

