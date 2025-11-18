冷有兩種！粉專：這波冷空氣北台整天冷 中南部早晚冷

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波冷空氣，北部及東北部地區整天冷，中南部地區早晚冷。本報資料照片
氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波冷空氣，北部及東北部地區整天冷，中南部地區早晚冷。本報資料照片

入秋最強冷空氣南下並開始影響，中央氣象署指出，周五前持續受到東北季風的影響，周三、周四來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫下探13、14度，預計周末東北季風減弱才會回暖。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，這波冷空氣，北部及東北部地區屬「整天冷」的狀況，且前期還會伴隨有下雨的情形；中南部地區則屬「早晚冷」的狀況，日夜穿著衣服需要跟著調整增減。

整天冷跟早晚冷差在那？「林老師氣象站」指出，有時候冷空氣南襲，一整天都冷，這多與當時冷氣團或是強烈東北季風影響有關。當冷空氣厚度「很深」時，不只是地面冷，連1500公尺以上的空氣也都一起變冷；就算是太陽照射，也無法讓地面有效加熱增暖。加上，雲多且沒有陽光；少了日照，自然回不了溫。再一點，由於冷空氣持續輸送，東北季風整天吹，冷空氣一直補充，就連白天也被冷風「壓著」冷。

「林老師氣象站」指出，另一種「早晚冷、白天暖」，這種情況多發生在輻射冷卻或乾冷高壓籠罩時。由於環境水氣減少，雲量也跟著不多，天空晴朗，夜間散熱也快，地面熱能向外散失，氣溫在深夜到清晨大幅下降。但在白天時刻，日照仍強，白天氣溫則又急速回升，太陽一出來，地面加熱快，特別是在中南部，有時中午甚至還像秋天或暖冬一般；日夜溫差相當大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 低溫 氣溫
