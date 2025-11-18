北台愈晚愈冷 吳德榮：明天、周四清晨苗栗以北探12度

北台愈晚愈冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3673-2025-11-17-21-02-25）指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波，帶來明顯降雨。截至上午4時52分縣市平地最低氣溫出現在新北(石門區)16.4度；各地區平地的最低氣溫約在16至19度。

吳德榮說，今天東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢；冷空氣持續南下，北台愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。各地區氣溫為：北部20降至13度、中部16至29度、南部18至31度及東部15至29度。

吳德榮指出，明日、周四迎風面水氣逐日漸減；明日北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。明日、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團強度有段差距，北台氣溫比前周降了不少，仍應注意穿著調整。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五至下周日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下周日東北季風減弱，各地氣溫回升。下周一(24日)下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。