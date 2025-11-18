健康你我他／大顆藥猛吞噎到 拚命喝水救一命

我一直在服用身心科的藥物，在穩定中經過減量後，由原本的五顆藥變成四顆藥。

其實，我服用的藥都很小顆，剛開始我都五顆藥一起吞下，配上少許的水就解決了，完全沒注意要再多喝水，每每很得意的做完這件事。

後來換藥減量後，變成圖中那顆粉色大顆藥丸，我並不以為意，開始換吃新藥的時候，想想數量變少了，四顆而已嘛！就一個手掌將藥都倒入口中，然後喝水，沒想到那四顆藥排隊沒排好，加上大顆粉色藥丸卡在喉嚨中間，那苦味瞬間散開在整個喉嚨甚至到整個口腔，我要嘔吐吐不出來，要咳也咳不出來。

我忍著那苦味一直放肆地竄流到全身而顫抖，拿著水壺一直猛灌水，慢慢才感覺那藥順著喉嚨一顆顆地滑入胃中，這時剩下滿口的苦味殘留在舌根，雞皮疙瘩久久未曾散去。

驚嚇的魂魄歸定位後，仔細看藥袋中那顆粉色大顆藥丸，扎實又厚又大顆，我著實嚇了一跳，我怎麼吞下的？真是差點要命囉！

隔天拿去藥局請教，將原委告知藥師，他建議我買切藥器，這樣可以將藥變小顆，才不至於會有卡住危險。於是我買了切藥器帶回家，輕鬆又方便的將藥丸切成對半，分兩次吃藥，開水也喝多一點，這樣又好吞又不會危險。不要小看吞藥或是藥丸大小，一切小心為要，以免一時大意，造成不可想像的後果。