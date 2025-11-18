聽新聞
「腎絲球腎炎」不痛不癢 尿液變色別輕忽

聯合報／ 張芳綺／台大醫院內科部醫師
腎絲球腎炎早期幾乎沒有明顯症狀，治療關鍵在及早發現。圖／AI生成
小張是一名上班族，平時身體健康，某天卻驚覺尿液偏紅，原本以為是吃火龍果造成的，沒想到幾天後泡泡尿不散，顏色更為深沉。就醫檢查發現有蛋白尿血尿，確診為「腎絲球腎炎」。由於腎絲球腎炎早期幾乎沒有明顯症狀，不少人往往拖到腎功能受損，甚至演變成慢性腎臟病（CKD）才被發現。

腎臟是人體的清道夫，負責過濾血液、排出代謝廢物。其中的「腎絲球」好比細密的濾網，一旦發炎，就可能出現血尿、蛋白尿。常見型態包括急性與慢性兩種，急性可能與感染有關，會引起水腫、高血壓；慢性則病程緩慢，早期不痛不癢，卻可能一步步走向腎衰竭。血尿、泡泡尿、水腫、高血壓，甚至持續疲倦，都是警訊。

腎絲球腎炎的成因多樣，從免疫系統異常（如IgA腎炎）、自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）、感染後的併發症，到糖尿病、高血壓或藥物，都可能讓腎絲球受損。醫師通常會透過尿液檢查、血液檢驗、腎臟超音波檢查，必要時進一步做腎臟切片，以確認病因並決定治療方向。

過去治療腎絲球腎炎，常依靠控制飲食、降血壓，加上類固醇壓制發炎反應，但長期使用類固醇容易帶來骨鬆、糖尿病、高血壓等副作用。隨著醫學持續進步，近年出現了許多新選擇。原本用於糖尿病的SGLT2抑制劑，被發現能減少蛋白尿、延緩腎功能惡化；內皮素受體拮抗劑則能保護腎臟血管；抗B細胞單株抗體則針對免疫性腎炎發揮效果。

針對IgA腎炎，更有新型口服藥物透過調控腸道免疫來降低發炎。這些治療不僅提高療效，也降低了副作用風險。不過，新藥並不是萬靈丹，搭配良好的生活習慣、控制三高、避免高蛋白飲食與過量藥物、足量喝水、有家族病史者定期做尿液檢查等措施，才能保護腎健康。

腎絲球腎炎過去常被視為只能「拖延」的疾病，如今已有更多精準治療與標靶藥物，讓患者能維持腎功能，降低洗腎風險。對民眾來說，最關鍵的仍是「早發現、早治療」。如果發現尿液顏色異常或泡泡不散，千萬別輕忽。因為現在的腎絲球腎炎，已經不是無藥可治，而是能積極對抗、可望改善的疾病。

腎功能 糖尿病 血尿 水腫 洗腎 腎絲球腎炎 蛋白尿 腎臟 尿液
