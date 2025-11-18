聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人愛吃糖 營養師教3招穩定血糖

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
糖尿病飲食強調均衡攝取六大類食物並控制醣類。圖／123RF
糖尿病飲食強調均衡攝取六大類食物並控制醣類。圖／123RF

不良的飲食習慣糖尿病的危險因子之一，長期攝取高糖、高脂肪、高熱量的食物，會增加肥胖、體脂肪過高的機率，導致身體對胰島素的敏感度下降，累積久了，增加胰島素阻抗，最終演變成糖尿病。營養師沈宛徵表示，隨著生活型態改變、外食比例攀升，第二型糖尿病的發生率持續增加，患者也愈來愈年輕化

「糖尿病並非突如其來，而是長期生活習慣累積的結果。」沈宛徵指出，糖尿病不再是老年人的專利，台灣40歲以下族群糖尿病發生率快速攀升。許多人認為，糖尿病飲食複雜，這不能吃、那不能喝，有許多禁忌。其實，只要掌握均衡飲食並控制醣類血糖管理不必靠極端節食。

根據中華民國糖尿病衛教學會2025年最新公布的第二型糖尿病年鑑，國內糖尿病人口已突破256萬人大關，40歲以下族群發生率較過往增加25%，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰。沈宛徵強調，有效的血糖控制是建立在科學的飲食策略上，包括每餐攝取固定醣類、增加高纖蔬果、調整進食順序等。

面對糖尿病人數日益上升且年輕化的趨勢，沈宛徵提醒，控糖應從日常做起，特別是家族有糖尿病史或常感疲倦、口渴，以及體重變化明顯的人，更應提高警覺。其診斷標準及監測指標，除了空腹血糖之外，還有糖化血色素、胰島素阻抗，可作為診斷依據。

「日常飲食的選擇，對血糖管理扮演舉足輕重的角色。」沈宛徵說，透過正確飲食搭配，不僅可以穩定血糖波動，更提升個人整體健康，遠離糖尿病威脅。在忙碌現代生活中，要做到均衡飲食、規律用餐、監測觀察三項飲食原則並不容易，可透過營養諮詢建立個人的飲食計畫。

血糖控制三大飲食調整原則：

1. 以均衡取代節食，確保蛋白質、膳食纖維與碳水比例適當，維持必要的營養攝取。

2. 養成定時定量用餐習慣，減少暴飲暴食與情緒性進食機率，避免餐後血糖急升。

3. 利用血糖監測工具觀察身體反應，找出適合自身的飲食節奏與食材選擇。

糖尿病 飲食習慣 脂肪 生活習慣 血糖 胰島素 阻抗 醣類 第二型 年輕化
