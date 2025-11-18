聽新聞
苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
中央氣象署17日深夜5分鐘接連發布震央在苗栗縣竹南鎮，芮氏規模3.8、3.7地震，上下大力搖晃，竹南、頭份民眾超有感。圖／取自中央氣象署
中央氣象署17日深夜5分鐘接連發布震央在苗栗縣竹南鎮，芮氏規模3.8、3.7地震，上下大力搖晃，竹南、頭份民眾超有感，表示連續第3天大約同一時間，先聽到地鳴，再瞬間搖晃，目前沒有傳出災情。

中央氣象署地震報告，17日深夜11點53.7秒在竹南鎮發生3.8地震，地震深度7.2公里，緊接著11點5分25.1秒規模3.7地震，深度8.3公里，竹南鎮震度3級、4級，苗栗市2級。

震央在竹南鎮的地震相當罕見，且相當有感，引起議論紛紛，表示連續3天大約同一時間，先聽到地鳴，隨即發生地震，17日深夜就有3次，而且是大力上下搖晃，但氣象署僅發布2次，縣政府消防局未受理任何災情通報，並持續追中。

地震 氣象署 規模


