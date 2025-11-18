苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

中央氣象署17日深夜5分鐘接連發布震央在苗栗縣竹南鎮，芮氏規模3.8、3.7地震，上下大力搖晃，竹南、頭份民眾超有感，表示連續第3天大約同一時間，先聽到地鳴，再瞬間搖晃，目前沒有傳出災情。

中央氣象署地震報告，17日深夜11點53.7秒在竹南鎮發生3.8地震，地震深度7.2公里，緊接著11點5分25.1秒規模3.7地震，深度8.3公里，竹南鎮震度3級、4級，苗栗市2級。