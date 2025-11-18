聽新聞
安穩退休 提早規畫更需跨代溝通

聯合報／ 記者魏忻忻李樹人／台北報導

根據聯合報退休力大調查，理財是退休準備的起手式。在高通膨與長壽風險下，如何打造退休財務韌性？中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，關鍵在於讓退休後仍能維持生活品質、應對醫療與長照開銷，並在市場波動中保持安全感。

中信銀行與資誠聯合會計師事務所發布的「二○二五家庭理財暨樂齡金融白皮書」指出，退休準備不只是個人課題，更牽動家庭資源與照護責任，不同世代在理財目標與挑戰上各異。

楊淑惠分析，中壯世代肩負照顧長輩、扶養子女與自身退休三重壓力，理財常被迫延後；而高齡族群雖有資產，卻可能忽略醫療與照護支出，或因避談資產安排導致家庭壓力與風險。

她強調，各世代理財行為反映風險認知差異。唯有提早規畫、跨代溝通與紀律執行，才能在長壽時代安穩退休。建議以「退休三本」為策略—老本、病本、保本。

「老本」是退休基本生活資金，應依退休年齡與生活開支提早累積；「病本」針對高齡社會的醫療與長照支出，應及早配置醫療險與長照險；「保本」則防範詐騙與資產剝削，可透過安養信託等方式。

楊淑惠提醒，照顧者應建立「優先顧好自己，才有力氣扶助家人」的理財心態。定期定額投入具抗通膨能力的金融工具，並以基礎醫療險打好風險的防護基底。

同時，無論是退休前或退休後，民眾都應選擇合適的資產配置策略。退休前可運用平衡／成長型基金或投資型保單，並搭配保守型的還本型商品或養老險；退休後應將重點放在打造穩定現金流與資產安全，可選擇固定收益型產品或即期還本險，並透過設立信託機制，達到資產保全與醫療風險管理。

更重要的是，鼓勵長者主動與家人開啟照護與傳承的對話，並善用數位工具，如理財健診服務，清楚掌握財務缺口，並持續追蹤目標達成率，提升財務韌性。

退休力 理財 通膨 財務 中信銀行 長照 高齡化 信託 保單 養老
