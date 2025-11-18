退休力調查5年 財務韌性難度增

聯合報自二○二○年推出「退休準備指標」，進行年度退休力大調查，根據五年多來觀察，儲備退休力難度日益提高，尤其近年全球歷經世紀疫情、地緣政治風險與國際經貿情勢改變，通膨壓力增加，加上人口高齡化等衝擊，打造財務韌性刻不容緩，但也備受挑戰。

老年醫療、照護需求上升，退休收入減少加上通膨，這些都是影響退休財務準備的重要變數。台灣永續金融與企業影響力協會理事長、政大教授王儷玲指出，長壽已成新常態，必須有足夠的財務韌性，協助支撐更長的人生周期。永續教育基金會董事長邱淑媞表示，財富、健康、長壽環環相扣，是每個人都需面對的生命課題。

逾35歲照顧者 四成沒財務規畫

但根據中信銀行與資誠聯合會計師事務所發布「二○二五家庭理財暨樂齡金融白皮書」，針對台灣卅五歲以上民眾調查，特別以照顧者和被照顧者兩種角色來分析，四成一照顧者沒有任何財務規畫，被照顧者情況更不理想，高達六成三完全沒有財務安排。顯示雖人人嚮往財富自由，安享晚年，但國人財務準備實有待加強。

韌性是指遭衝擊，調適再到恢復的狀態。什麼是財務韌性？王儷玲說明，財務韌性是指民眾財務狀況遭受衝擊至恢復穩定的時間，個人狀況不同，有人甚至可能因此一蹶不振，但大致受到三個因素影響，分別是手頭上有多少現金、有多少預備金可供周轉應急與備用、還有金融素養，金融素養是其中最重要的影響因素。

邱淑媞也說，世界經濟論壇二○二四年提出長壽經濟六大原則，其中重點就在個人健康、社會參與及金融財富，建議每個人都應有金融識能，從年輕時學會如何投資、儲蓄、理財，以及退休準備，避免遭受詐騙，擁有平安喜樂的晚年生活。

永續教育基金會董事長邱淑媞。圖／邱淑媞提供

專家呼籲：金融理財列大學必修

邱淑媞呼籲，政府應將「金融識能、理財識能」列入大學必修課程，培養年輕人正確投資觀念，不會好高騖遠，想著一步登天，降低詐騙風險。此外，也不會將所有財務都放在銀行定存，而是學會如何透過定期定額地投資股票、指數型基金，拉長時間賺取可觀的複利。

退休族群 應學財務安全及防詐

年輕人需懂得投資，退休族群更需精打細算。邱淑媞表示，「政府應為中老年人規畫金融安全教育課程，如資產管理、投資配置，甚至如何防詐。」建議政府成立具有公信力、值得信賴的資訊平台，規畫金融安全、財務安全及如何防詐等實用線上課程，供民眾上網觀賞、學習，強化個人金融識能，學習理財，降低被詐騙的機率。

ＴＩＳＡ 可作為退休規畫入門

王儷玲指出，「太晚開始、太少投入、買錯標的」，是許多人常犯的錯誤，如今退休財務準備難度增高，可能要「更早開始，存更多錢。」她建議，金管會推出「台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ）」有助於因應長壽風險，提升資產管理財務韌性。另外，透過科技介入，數位金融與人工智慧（ＡＩ）能幫助投資人克服投資盲點。

中信銀個人金融執行長楊淑惠。圖／中信銀行提供

中信銀行個人金融執行長楊淑惠也指出，ＴＩＳＡ可作為退休規畫的入門工具，想建立長期投資習慣但資金有限者，可透過自動化、紀律性理財方式累積退休金，適合不知如何起步的年輕族群；善用工具也有助增進財務韌性，可透過數位化進行目標設定、資產盤點、缺口分析與進度追蹤，讓退休準備成為可量化、管理並持續優化的行動。