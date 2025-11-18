方便轉乘 高捷3站增輕軌到站資訊

高雄捷運日前遭批民眾欲從捷運轉輕軌，站內沒有轉乘資訊面板，讓出站民眾預先獲知輕軌到站時間；高市府和捷運公司討論，將在R13凹仔底、R6草衙站、O1哈瑪星站三個輕軌轉乘站內設屏幕，顯示輕軌進站時間、車廂擁擠程度，此舉讓民眾讚方便，近日將啟用。

日前有民眾在高雄捷運凹仔底站發現一部電視機，螢幕顯示捷運出口處輕軌列車下一班進站時間，以顏色顯示車廂人數與擁擠程度，民眾直呼新奇。高捷公司說明，這是「高擬真3D高雄捷運數位孿生實證暨國際推展計畫」試辦項目，以輕軌轉乘捷運站為首要設置處。

高捷公司表示，目前在R13、R6、O1三個輕軌轉乘站設動態資訊電視屏幕，該計畫也優化高雄捷運APP，未來APP可顯示每一列車的擁擠度和到站資訊。

市議員張博洋說，高雄大眾運輸漸成熟，但許多民眾發現從捷運轉輕軌，出站體無法得知輕軌到站資訊，對通勤乘客或趕時間旅客很不方便，相較北捷如板南線府中站在各出口處設公車即時看板，高市仍未做好。

張博洋說，高雄各捷運、台鐵轉乘輕軌站點應廣設即時資訊看板，提升旅客出行體驗、減少焦慮感，面板應設明顯出入口位置，方便查看。

交通局長張淑娟說，高雄各捷運站已有公車轉乘資訊面板，但目前仍未建置輕軌資訊，市府會和高捷公司討論，在市府租用LED面板加入輕軌資訊，工程處理上不難，台鐵各站點需考量成本問題，未來會加強和台鐵公司協商。