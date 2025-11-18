快訊

零距離救心網 屏東2年救62人

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣72歲洪先生（左）昨現身說法，感謝緊急醫療即時照護診斷。記者劉星君／攝影
屏東縣衛生局、縣內急救責任醫院、36個消防分隊與衛福部健保署去年起推動「零距離屏東救心網」，設置「安心摩爾ECG通報群組」，消防傳回十二導程心電圖，值班醫師即時判讀，近2年上傳1477例，搶救62名心梗患者，健保署高屏業務組推動制度化，今年中部業務組加入到院前心電圖給付行列。

健保署高屏業務組副組長何尹琳說，心臟病長年高居國人十大死因之一，急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率。

屏東縣長治分隊高級救護技術員盧炳汶說，今年7月下旬獲報72歲洪男突暈厥又冒冷汗，他在救護車迅速十二導程心電圖檢查，資料上傳2分鐘，即有醫師研判疑急性心肌梗塞，隨即送往屏基，檢查發現洪男三條主要冠狀動脈阻塞，緊急治療救回一命，洪男昨現身感謝醫療團隊。

屏基急重症副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春說，十二導程心電圖是診斷心肌梗塞最直接的工具，救護車配備該系統，救護員是第一時間醫療助手，即刻傳輸心電圖，醫師判讀提前啟動手術，「科技與臨床救護創新模式」，健保署朝制度化推動提供值班醫師獎勵機制。

屏東縣「安心摩爾ECG通報群組」成員261人約56名醫師。黃偉春說，屏東縣去年救護車5分鐘內心電圖判讀達成率77.3％，今年1到10月達成率85.7％，今年恆春旅遊醫院也加入心梗搶救行列。

心肌梗塞 屏東
