苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

高雄月世界驚見垃圾山 堆5層樓高

聯合報／ 記者郭韋綺萬于甄／連線報導
高雄燕巢區月世界地景被爆遭傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了垃圾山。圖／林業保育署提供
高雄先前發生「美濃大峽谷」、「大坪頂柏油山」等濫倒廢棄物事件，知名的月世界地景昨也爆出被傾倒垃圾，初估約4、5層樓高，獨特泥岩惡地山坡成了垃圾山；市府破袋清查發現多為家庭垃圾且部分來自台南，兩市環保局正追查行為人，全案也報請檢方偵辦。

遭棄置地點位於燕巢區金山往中寮埤底巷周邊山坡地，是國有林地旗山事業區第113林班地，實際從Google Map比對，當地2023年仍是雜草與竹林覆蓋，如今堆滿垃圾，臭味強烈、蚊蠅孳生，林業保育署屏東分署表示，6日巡山員發現大量生活垃圾，隨即通報警方及高市府。

高市議員許采蓁要求加速調查，同時重新檢視偏區林地的巡查機制與監測密度，建立跨機關協力及科技監測防堵垃圾流入山林；有意參選高市第3選區議員的黃蘊涵說，從廢棄物堆疊高度判斷約數十公噸，沒有運輸工具根本不可能達成，且違法行徑應有一段時間，凸顯公部門缺乏有效稽查。

高市環保局昨立即調派7個清潔區隊、13輛車到場清理，由於邊坡清理不易，目前清除約8公噸垃圾，將加派人力盡速完成，林保署也啟動開口契約由合作廠商陸續清運現場垃圾，後續皆會向行為人、產源事業求償代履行費用。

南市環保局表示，已掌握涉案車輛及業者，會透過路口監視器影像等進一步分析清運業者路線、廢棄物產源，並依廢清法送辦並撤銷清除許可證，目前南市共425家清除機構，今年截至10月共稽查603家次，其中查獲5家業者非法棄置或申報不實而廢照。

林保署屏東分署說，林地有架設縮時攝影設備，監控可疑車輛動態，查獲行為人後會依森林法處6萬元至30萬元不等罰鍰，而該林班地過往並非傾倒熱點，未來結合警方與環保稽查機制，提高巡查密度，運用監測科技強化查緝。

高雄市 月世界 垃圾山
