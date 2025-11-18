快訊

高屏溪沿岸非法濫倒 今年已裁罰114件

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

高屏溪沿岸屏東端河堤旁長期堆置廢棄物，居民憂河堤未來恐成廚餘等棄置點之一，屏東縣議員鄭清原提醒要清除控管。屏東縣府環保局表示，今年至10月高屏溪流域及沿岸查獲非法棄置114件、移送2件並查扣機具1件。第七河川分署表示，24小時3班巡防員加強巡視。

縣議員鄭清原說，他這兩天到高屏溪沿岸河堤查看，萬丹鄉灣內村河堤附近堆置大型垃圾、家庭垃圾。萬丹鄉磚寮村附近河堤、屏東市堤防路等也是髒亂不堪。

大型垃圾有家庭廢棄物，還有用黑色帆布覆蓋一掀起竟是大量廢棄物建材。鄭清原說，屏東有業者因廚餘焚化量與申請量不符合，違規遭拒收，憂萬一廚餘被丟到高屏溪河川、河堤，造成環境髒亂、河川汙染。

屏東縣環保局長顏幸苑說，高屏溪是中央主管河川，環保局人員昨下午到現場發現棄置垃圾情況，也同步發文要求第七河川分署盡快清除，並善盡土地管理所有權人職責。

第七河川分署則表示，高屏溪沿岸河堤垃圾廢棄，若找得到行為人，會搜集事證後函請環保局開罰。若找不到行為人，第七河川分署會先清除。另外議員提及被堆置費大量建築廢棄物，警方已搜集偵辦中。

屏東縣府環保局表示，高屏溪流域及沿岸查獲非法棄置廢棄物114件，依違反廢棄物清理法第27條，依法開罰1200元到6000元，共裁處約35萬元，並要求主管機關第七河川分署盡快清除廢棄物。

