勞保撥補入法？ 勞長支持法制化

勞保基金面臨破產，政府多年來採取撥補方式，勞動部前部長何佩珊甚至說「撥補就是改革」。立院社福衛環委員會昨審查立委提出的勞保修法草案，勞動部長洪申翰表示，支持撥補法制化，將「撥補」、「政府負最終支付責任」明文入法；但根據財政紀律法，政府無法將固定金額入法。

多位立委提出勞工保險條例修正草案，包括增列政府撥補為勞工保險基金來源、每年編列預算撥補基金、撥補金額不得低於一千億元等，並把「政府負最終支付責任」的文字入法。

洪申翰表示，現今都是「政府負最終支付責任」，去年撥補了一千三百億元、今年撥補一千兩百億元再加上一百億元的特別預算，他支持將撥補、最終責任明定入法。但依財政紀律法第七條規定，各級政府及立法機關制定或修正法律，不得增訂固定經費額度或比率保障，因此修法不能明定政府每年撥補金額。他表示，政府會持續撥補、勞動部會極力爭取每年不低於一千億元。

國民黨立委王育敏質詢指出，以勞保基金收支表來看，勞保基金十年後逆差將達到六千億元，十六年後達到一兆元，撥補金額若未明確入法，勞工如何相信政府撥補的額度，不用擔心以後領不到錢？洪申翰回應，會針對勞保基金收支，兩個月內提報告。

對於勞保基金缺乏財源，國民黨立委王鴻薇建議可將證交稅列入財源之一。她表示，這不是要提高證交稅的稅率，而是在股市好、金融市場好的時候，提撥一定比例到勞保基金。民進黨立委劉建國表示，有學者建議可仿效挪威成立主權基金挹注勞保基金，也有學者建議啟動儲備基金、或讓政府透過發行公債籌措資金挹注勞保。洪申翰表示，勞動部都願意評估，允諾本會期結束前提供可行性評估。

民進黨立委黃秀芳質詢，如今仍有逾八成五勞工未自提百分之六的勞保基金，而愈高薪的勞工愈願意自提，反倒是更需要勞保的低薪勞工，缺乏自提意願，建議政府加碼鼓勵自提。洪申翰表示加碼需考慮政府財源。

此外，現行勞保遺屬年金制度對單身者並不友善，若無符合資格的配偶、子女、父母或祖父母，遺屬年金可能全數歸公。多位立委因此提案修法，包括希望能比照公教人員保險，可指定遺屬年金的受益人。

但洪申翰表示，依大法官釋字第五四九號解釋，遺屬年金是所得的替代，「非屬遺產」，因此不能比照遺產於生前指定受益人，「行政部門不能違逆釋憲結果」。