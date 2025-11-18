淡水邁阿密遇輕軌 地方憂景觀不保

新北淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景致，被居民稱為「淡水邁阿密」，但隨淡海輕軌第二期持續推動，地方憂景觀將遭破壞，民代也表示，中東椰棗與河岸夕照是淡水人共同記憶，呼籲市府工程規畫要盡量保留樹木與視覺地景。

新北捷運局表示，因路幅不足確實需拓寬與植栽移植，會盡最大努力保留淡水邁阿密風景。

淡水中正路到金色水岸一帶，是許多淡水居民回家必經之路，海風、夕陽和椰棗樹影成為淡水人生活一部分，有民眾形容，「再忙的人，只要經過那段路看見夕陽灑在河面上，心情都會安靜下來」。

新北議員陳家琪表示，淡海輕軌二期雖是必要交通建設，但居民普遍擔心沿線施工可能讓熟悉風景消失，希望市府在設計初期就審慎評估，盡量避免移除樹木。若工程因路幅需求不得不移植，也期盼完工後能恢復原貌，「建設可以推動，但記憶與生活風景不能被輕易抹去。」

陳家琪說，她日前向市長侯友宜反映此事，侯市長允諾會請捷運局在規畫階段仔細檢視景觀保留方式。

新北議員鄭宇恩則說，市府規畫輕軌時，不僅要照顧人行道與自行車流線，也應兼顧觀光定位，「不該以工程需求為優先，忽略地方文化記憶。」

捷運局表示，淡海輕軌二期全長約3.32公里，規畫6座平面車站，路線行經中正路、淡水老街後段後轉入金色水岸，但因沿線部分路幅過窄，基本設計階段已評估須拓寬道路與植栽移植，會盡力降低影響，並研議部分路段原地保留的可行性。

捷運局指出，植栽移植計畫前年獲環差審查同意，正修正中，複審後才會啟動移植工程。主體工程將納入景觀補償與綠帶重塑，盡最大努力保留「淡水邁阿密」地景特色。