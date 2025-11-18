聽新聞
0:00 / 0:00
B肝帶原表面抗原轉陰未追蹤 彎腰卡卡…嚇！15公分肝腫瘤
每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，其中Ｂ型肝炎帶原者推估約二百萬人，專家說，已知帶原者中僅三成五穩定追蹤與治療，低於世界衛生組織設定八成患者接受有效抗病毒治療目標，且Ｂ肝帶原者到確診肝癌前，七成五未接受治療。避免肝癌上身，高風險族群一定要穩定追蹤治療。
昨天是「世界肝炎篩檢周」起跑日，台灣癌症基金會、肝基會、厚生基金會、台灣肝病醫療策進會共同呼籲，採取實際行動檢測Ｂ肝帶原狀況。國內自一九八六年實施新生兒全面施打Ｂ肝疫苗，大幅降低感染率，但之前出生民眾被稱為Ｂ肝疫苗斷層世代，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。
肝基會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘表示，一名Ｂ肝帶原者，六十歲前規律追蹤，但後續卻因表面抗原檢測轉為陰性，誤以為不用再追蹤。直到六十五歲，有一天彎腰感覺身體卡卡，就醫才發現肝臟出現癌細胞，腫瘤大至十五公分，壓迫周遭神經。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言