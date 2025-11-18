聽新聞
外送運價公式再闖關 外送工會：平台也應納入

聯合報／ 記者胡瑞玲陳宛茜黃筱晴／台北報導

外送運價公式再闖關，全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，這次修法交通部規畫運價費用納入餐廳及一般業者，但若要忠實呈現運送過程，應把平台也納入；消基會則質疑，外送員有「等待費」，但如果遲延，消費者是否能扣遲延費？樓層費和加成費，也未看到明確的計算公式。

蘇柏豪說，先前討論的爭議點在於消費者定義的問題，一般外界認為的消費者為訂餐的人，但在討論運價時，平台及餐廳也算是消費者之一，但此次交通部草案文字規範，運價費用包含餐廳及一般消費者，未包含平台業者。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇說明，運價費用納入的對象均涉及「運送」，平台業者屬於對餐廳抽成的角色，平台可以額外給優惠，但無法計算成運價的一環。

消基會執行董事吳榮達說，「汽車運輸業客貨運運價準則修正草案」從名字來看，是用汽車標準規範以機車為主流的外送平台，質疑「未經過法律的授權」，他認為應回歸外送專法。此外，他也質疑草案未規定如何讓財務透明化。

Uber Eats回應，修正草案與現正於立法院討論的「外送員權益保障」，法案間的連動尚未明確，將使產業面臨高度不確定，倉促修法恐大幅影響市場運作。foodpanda則表示，平台支持運價透明，但交通部預告的運費公式並無明確計算依據，平台難以判斷衝擊程度。

