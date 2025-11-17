快訊

被卡2小時出不去 汐止南港今晚大塞車原因曝光

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館發布安全警示了

暗夜火龍蜿蜒！國三台中龍井山林火警 濃煙直竄火光沖天

聽新聞
0:00 / 0:00

陳耀昌76歲辭世…以科學家精神研究台灣史 文化部將呈請總統明令褒揚

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
醫師作家陳耀昌76歲辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／文化部提供
醫師作家陳耀昌76歲辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／文化部提供

知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌，今日病逝，享壽76歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，陳耀昌透過醫療和文學表達出他對台灣這塊土地和人民的愛，文化部將呈請總統明令褒揚。

陳耀昌1949年生於台南府城，台南一中畢業後，考入台大醫學院醫學系，並赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究。返國後，他在台大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「台灣骨髓移植教父」。陳耀昌曾擔任國家衛生研究院幹細胞研究中心首任主任、台大醫學院法醫學研究所創所所長與臺灣細胞醫療協會創辦人，推動《法醫師法》三讀通過及細胞醫療相關政策，並長期關注漢生病患者人權，獲2020年度「臺灣醫療典範獎」；亦曾擔任國大代表。

陳耀昌2016年出版《傀儡花》，以1867年羅妹號事件與南岬之盟為背景，描述排灣族斯卡羅酋邦、清帝國與美國的衝突、協調與發展，獲「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，作品後來更被公視改編為影集《斯卡羅》，獲得第57屆電視金鐘獎戲劇節目獎。其後，他陸續完成《獅頭花》、《苦楝花Bangas》，以及入圍2021年「台灣文學獎金典獎」的《島之曦》等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。2023年，他發起關於「台江風雲400年・內海陸化200年」的歷史論壇，以台南地景與原住民／平埔族記憶為題，分享臺江內海變遷與府城前世今生，展現其對家鄉與島嶼歷史的重視。

文化部長李遠表示，陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，甚至短暫的政治，都扮演著荒地開拓者。做為血液腫瘤科的科學家，他曾經完成台灣第一例骨髓移植，也是為台灣建立骨髓庫基礎，他也是幹細胞研究開拓者。做為醫師，他更是展現謙和、溫柔、關懷的態度，救人無數，在國內外有太多受到他救助的人，因此聲名遠播。後來他又用科學家不斷研究的精神，對台灣比較少有人感興趣的不同時期歷史做詳細的田調，挖掘出一些被荒煙漫草遮蔽的故事，一頭栽進以台灣歷史為背景的小說創作。

李遠表示，陳耀昌憑藉著驚人的意志力，陸續完成了《福爾摩沙三族記》、被公視改編成史詩級劇集「斯卡羅」的《傀儡花》，又寫了《獅頭花》、《苦楝花》、《島之曦》。他對台灣這塊土地和人民的愛，透過醫療和文學表露無遺。

台大醫學院 台灣文學 科學家
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與其詛咒黑暗不如點亮蠟燭 法醫界悼陳耀昌

石崇良淚悼恩師陳耀昌：「我再也無法諮詢他」

影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

斯卡羅原著作家 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今於台大病逝 享壽76歲

相關新聞

陳耀昌76歲辭世…以科學家精神研究台灣史 文化部將呈請總統明令褒揚

知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌，今日病逝，享壽76歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不...

桃園機場2025年空難災害防救演習 動員24個單位共341人

機場公司為強化桃園機場災害搶救應變能力，今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備...

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

周五前持續受到東北季風的影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫...

濕冷到周五！北北基宜防大雨 19、20日清晨低溫下探15度

氣象署今天表示，受東北季風影響，明天桃園以北、宜蘭整天陰雨，北北基宜防局部大雨，預估最冷的時間點將在19、20日清晨，中...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

台灣三星第六屆「Solve for Tomorrow」競賽結果出爐！智能餐具獲首獎 智能輔具、AI心率判讀分獲特優、優選

台灣學子的創意、行動力以及對科技的熱情，是落實永續的泉源。台灣三星第六屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽日前舉行決賽暨頒獎典禮，歷經9個月賽程，最終評選出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。