廚餘車加裝GPS適用規範 農、環部會18日討論

中央社／ 台北17日電

應變中心日前宣布，要求載運廚餘車加裝GPS設備，並於12月7日執行。目前

安排農業部及環境部明天跨部會討論廚餘車加裝GPS的規範及適用罰則。

依據非洲豬瘟中央災害應變中心先前公布的疫調報告，此次台中養豬場發生的非洲豬瘟，主要原因就是未落實蒸煮廚餘；要恢復廚餘養豬，必須達到3項條件，包括查核落實、監控即時、法令完備。

應變中心上週開會，會後說明未來廚餘養豬相關規範，要求載運廚餘車加裝GPS設備，為因應團膳業者反映與校園環境衛生需求，決定將該措施展延至12月7日執行。

不過目前「載運廚餘車加裝GPS設備」並無明確法律依據，農業、環境部門預計明天將加速開會討論，包含裝設規範、未裝設的罰則，修訂相關法規命令。

即時蒸煮監視系統部分，環境部日前呼籲養豬業者，以12月6日前完成裝設為目標，並檢具相關資料，在12月31日前向地方環境保護局申請補助經費；確實監控廚餘高溫蒸煮，廚餘中心溫度達攝氏90度以上，並持續蒸煮1小時以上，徹底殺滅病原。

然而即時監控的相關法規同樣尚未訂定。環境部正研議修正廢棄物清理法，預計12月6日前公告即時監控相關規範，作為後續是否恢復廚餘養豬的重要依據。

環境部也正與農業部協調，希望能同步修正民國110年公告的「自中華民國一百十年十月一日起禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為豬隻飼料或飼料添加物使用。但符合公告事項一但書規定之豬隻飼養場所，不在此限。」在其中新增蒸煮廚餘須設置即時監控系統。

環境部解釋，若在公告裡面加注規定裝設即時監控系統才能用廚餘養豬，違反規定即可同時依照動物傳染病防治條例及飼料管理法，處罰最高新台幣300萬元。相關內容預計明天也有機會討論。

非洲豬瘟 廚餘 監控
