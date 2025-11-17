聽新聞
0:00 / 0:00
桃園機場2025年空難災害防救演習 動員24個單位共341人
機場公司為強化桃園機場災害搶救應變能力，今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演。今天演習由機場公司總經理范孝倫擔任指揮官，包括國家運輸安全調查委員會、交通部、民航局、飛航服務總臺、新竹市政府交通處、各地航空站及航空公司等單位均派員出席觀摩。
機場公司總經理范孝倫表示，本次演習採「全演習」方式辦理，除了高司作業外，也於機坪上進行航機消防救援與大量傷患後送演練，並在D5R候機室模擬可正常通關旅客的安置作業。完整演練由消救現場至旅客安置的所有流程，同步驗證桃園機場團隊與各相關單位對於空難災害應變處理能力與作為，落實全場域的安全防護。
機場公司指出，本次實兵演練情境為模擬客機在23L跑道降落後，因液壓系統故障衝出跑道，現場引發火警並造成數十名旅客受困。機場公司隨即成立緊急應變小組，全場暫停起降，各消救單位迅速投入滅火、搶救及旅客疏散，同步啟動大量傷患救護及後送作業。
演習除在停機坪進行消防搶救、展示移離設備與大量傷患救護演練外，另於D5R候機室辦理「可正常通關旅客」安置演練，CIQS各通關公務單位現場作業，展現完整應變流程，全程逼真確實。除今日實兵演練外，相關籌備工作包括幹部推演與兩次預演，全面強化空難災害的應變量能，持續守護國門的飛航安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言