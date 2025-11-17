聽新聞
周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」
周五前持續受到東北季風的影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫下探13、14度，預計周末東北季風減弱才會回暖。
黃恩鴻說，今天至周五（17至21日）東北季風影響，周三、周四（19、20日）來到最低溫，清晨中部以北及宜蘭15至16度，南部、花東17至18度，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能只有13、14度。
降雨部分，黃恩鴻指出，今、明天桃園以北、宜蘭陰雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨持續，且有局部大雨。
周三降雨趨緩，以迎風面為主，周四、周五桃園以北、東半部有局部短暫雨；周末東北季風減弱，氣溫回升，基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴。
