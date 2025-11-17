快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五前持續受到東北季風的影響，周三、周四來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能只有13至14度。聯合報系資料照
周五前持續受到東北季風的影響，周三、周四來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能只有13至14度。聯合報系資料照

周五前持續受到東北季風的影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫下探13、14度，預計周末東北季風減弱才會回暖。

黃恩鴻說，今天至周五（17至21日）東北季風影響，周三、周四（19、20日）來到最低溫，清晨中部以北及宜蘭15至16度，南部、花東17至18度，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能只有13、14度。

降雨部分，黃恩鴻指出，今、明天桃園以北、宜蘭陰雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨持續，且有局部大雨。

周三降雨趨緩，以迎風面為主，周四、周五桃園以北、東半部有局部短暫雨；周末東北季風減弱，氣溫回升，基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴。

東北季風 低溫 基隆
4縣市發布大雨特報「下到明天」 注意瞬間大雨、山區坍方

中央氣象署今下午4時45分針對3縣市發布大雨特報，影響時間到明天上午，警戒範圍包含基隆北海岸、大台北山區、宜蘭縣山區。

濕冷到周五！北北基宜防大雨 19、20日清晨低溫下探15度

氣象署今天表示，受東北季風影響，明天桃園以北、宜蘭整天陰雨，北北基宜防局部大雨，預估最冷的時間點將在19、20日清晨，中...

全球首屆「世界消除子宮頸癌日」 醫籲：65歲以上仍不可掉以輕心

台灣自1995年推動免費抹片檢查以來，子宮頸癌發生率已降逾7成，但統計顯示，65歲以上女性子宮頸癌標準化發生率為全年齡層...

逢甲燒肉店廚師自PO廚房太髒、肉放到發黑還在賣 食安處：已錄案調查

台中逢甲商圈一家燒肉店廚師，今在網路貼文，指他工作的燒肉店廚房髒汙，且「肉放到發黑還在販售」他還因太生氣而離職。衛生局食...

Belkin召回3產品「過熱有火災風險」！支架、行動電源可獲退款、流程一次看

有買Belkin（貝爾金）行動電源、充電座要注意了！Belkin日前在官方公告，因產品製造缺陷，可能導致產品內電池過熱而有火災風險，因此針對3項產品進行召回，包含Belkin 自動追蹤專業支架及2款行動電源，消費者可至官網登記表格，確認後可獲得全額退款。聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包整理Belkin產品召回通知。

