桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強化空難災害的應變量能，持續守護國門的飛航安全。

實兵演練情境模擬客機在23L跑道降落後，因液壓系統故障衝出跑道引發火警造成旅客受困。機場公司隨即成立緊急應變小組並暫停起降，立即各單位投入滅火、搶救及旅客疏散，啟動大量傷患救護及後送作業。

演習除在機坪進行消防搶救、展示移離設備與大量傷患救護演練，也在候機室辦理「可正常通關旅客」安置演練，各單位現場作業展現完整應變流程。

桃園國際機場公司總經理范孝倫接受媒體聯訪表示，機場公司在第一航廈旁機坪辦理空難災害防救演習，桃機早上9時陽光普照，下午演習卻變成風雨交加，印證演習目的就是要對不可測意外做好先期準備，藉由演習累積對相關可能狀況的處理及優化，大家都不希望萬一發生，但要在萬一發生時做好萬全準備。

范孝倫指出，演習採「全演習」方式辦理，除（高級指揮單位）高司作業，也在機坪上進行航機消防救援與大量傷患後送演練，並在D5R候機室模擬可正常通關旅客的安置作業。

完整演練由消救現場至旅客安置的流程，同步驗證機場團隊與各相關單位對空難災害應變處理能力與作為，落實全場域的安全防護。