濕冷到周五！北北基宜防大雨 19、20日清晨低溫下探15度

中央社／ 台北17日電
氣象署今天表示，受東北季風影響，明天桃園以北、宜蘭整天陰雨，北北基宜防局部大雨，預估最冷的時間點將在19、20日清晨。本報資料照片
氣象署今天表示，受東北季風影響，明天桃園以北、宜蘭整天陰雨，北北基宜防局部大雨，預估最冷的時間點將在19、20日清晨，中部以北、宜蘭平地普遍低溫約攝氏15、16度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天一直到21日都受東北季風影響，今明兩天水氣偏多、降雨明顯，桃園以北、宜蘭整天陰雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能有局部大雨。

黃恩鴻指出，19日水氣稍減，北部、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨；20、21日水氣再減，主要僅桃園以北及東半部地區有局部短暫雨；22、23日東北季風稍減弱，雨區再縮減為基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。

氣溫部分，黃恩鴻提到，明天中部以北仍偏濕涼，全天平地氣溫普遍為16至19度，預估這波東北季風最冷的時間點為19、20日清晨，中部以北、宜蘭平地約15、16度，沿海空曠地區及近山區平地會再略低一些，南部、花東地區約17、18度。

黃恩鴻指出，20日白天、21日氣溫將略為回升1、2度，週末各地高溫回升到27至30度。

黃恩鴻提醒，明天、19日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生。

宜蘭 東北季風 基隆
