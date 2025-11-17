台灣三星第六屆「Solve for Tomorrow」競賽結果出爐！智能餐具獲首獎 智能輔具、AI心率判讀分獲特優、優選
台灣學子的創意、行動力以及對科技的熱情，是落實永續的泉源。台灣三星第六屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽日前舉行決賽暨頒獎典禮，歷經9個月賽程，最終評選出全台8組隊伍站上決賽舞台，針對「永續社會」與「永續環境」兩大方向提出解方，最終由來自高雄師範大學附屬高中的「兩個人也隊」團隊獲首獎，透過智能餐具提案，幫助人們培養更健康的飲食習慣，抱走20萬獎金與總額近15萬元的三星產品，包括最新旗艦Galaxy Z Flip7、Galaxy S25+、Galaxy Tab S11 Ultra等；特優獎由來自桃園武陵高中的「Kiwi不愛吃kiwi」團隊奪得，藉由智能輔具系統，實踐永續與高齡友善社會願景；來自台北萬芳高中、松山高中的「Savoir B&B薩維創科」團隊，則以結合AI與IoT技術的心電圖判讀系統，獲得優選獎。
● 全台16縣市徵件數破百 躍升全國性賽事
「Solve for Tomorrow」為三星電子推動的全球教育計畫，邀請青年運用科學、技術、工程與數學（STEM）知識，從問題定義、創意發想、原型開發到解決方案驗證，培養青年的實務技能與問題解決能力。自2020年起在台灣舉辦以來已邁入第六屆，共累積520組團隊、近2,000名同學及教師參與，今年更首度進入各大校園宣傳，舉辦早鳥永續參訪課程，讓同學在構思階段拓展視野，並開設帶隊老師的培力課程，協助團隊有更穩定的方向領航，締造徵件數突破百組佳績，參賽隊伍來自全台16縣市，顯見Solve for Tomorrow已成為全國性賽事，深耕教育影響力持續擴大。
三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示：「三星持續投入豐富資源，啟發學生的創意思維，今年看到更多元的主題視角與創意火花，包括銀髮照護、智慧醫療、水資源保育與資源循環等領域，為台灣帶來更多永續解方。作為國際型賽事，三星Solve for Tomorrow持續與全球接軌，今年以『運用科技落實環境永續』及『攜手國際奧委會，結合體育與科技推動社會變革』，希望藉此帶領更多台灣團隊站上國際舞台，讓世界看見台灣學子改變社會的能力。」
● 多元評審陣容 讚賞參賽團隊緊扣時下永續痛點、AI自學能力
第六屆Solve for Tomorrow決賽評審團成員，邀請來自教育、新創、科技、永續等多元領域專家，包括為台灣而教基金會（TFT）董事長林妍希、台灣大學D School兼任教授陶韻智、天下永續會永續發展策略長熊毅晰、台灣大學資訊工程學系教授陳縕儂，集結跨領域專家以多元的視角，為賽事注入更全面與專業的評選。
長期投入非營利組織發展、關注社會創新與教育議題的TFT董事長林妍希觀察本屆決賽作品表示，從競賽中看見青年以自身觀察走入社會，看見真實的議題，並運用技術提出改善日常問題解方，相信透過這樣的跨年級、跨校、跨學制合作，能一步步推動社會朝向更美好、更具韌性的方向前進。
近年專注協助各大新創加速培力的台灣大學D School兼任教授陶韻智則指出，決賽同學的專案內容許多已具有新創水準及商業開發價值，且投入方向皆能扣合台灣社會與環境永續痛點，如果持續發展將可孕育出具永續影響力的台灣新創團隊，也對高中階段同學挖掘議題的能力大為讚賞。
● 首獎「兩個人也隊：細嚼慢嚥」 智能餐具推動慢食
本屆首獎得主為來自高雄師範大學附屬高中的「兩個人也隊」團隊，提出以智能餐具為核心的健康科技方案，目標改善現代人進食過快習慣，降低肥胖與代謝症候群風險。
「兩個人也隊」團隊運用Arduino UNO和陀螺儀連接餐具，搭配速度可視化的儀表板，讓使用者即時得知自己的用餐速度並進行調整，震動模式提醒與隨身盒設計更加便利，協助使用者培養更健康的飲食習慣。
● 特優獎「Kiwi不愛吃kiwi：長桿型智慧聲光步行輔助系統」 協助長輩踏出安心步伐
特優獎得主為來自桃園武陵高中的「Kiwi不愛吃kiwi」團隊，洞察長輩們的需求與照護人員的經驗，打造出具情感溫度與安全性的智能輔具系統。
「Kiwi不愛吃kiwi」團隊的長桿型智慧聲光步行輔助系統專為高齡者設計，是結合照明、警示、定位、遊戲互動等功能的創新智慧拐杖，光敏電阻搭配LED燈可在暗處點亮腳下的每一步，偵測到跌倒時會發出警示音，還可結合趣味遊戲訓練長輩的手眼協調。
● 優選獎「Savoir B&B薩維創科團隊：MediPulse X」 關照偏鄉醫療
優選獎得主為來自台北萬芳高中、松山高中的「Savoir B&B薩維創科」團隊，兩位從國小認識的同學擁有絕佳默契，討論後鎖定城鄉差距、偏鄉醫療議題，設計出心電圖判讀系統「MediPulse X」。
「MediPulse X」結合AI與IoT技術，能即時擷取、分析與通報心律異常，協助偏遠地區即時獲得心血管診斷。
