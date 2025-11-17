消防署鑑定實驗室通過美CTS試驗 同步國際水準

內政部消防署今天表示，火災證物鑑定實驗室負責全國重大火災案件的證物鑑定，除已通過全國認證基金會認證外，11月也順利通過美國CTS辦理的2025年國際實驗室能力試驗。

消防署下午發布新聞稿表示，美國實驗室測試服務公司（CTS）所辦理的國際實驗室能力試驗，主要用以評估實驗室的測試能力並驗證其技術水準。全球多個知名火災鑑定與調查單位皆參與此項測試，藉由公正第三方量化技術能力與品質表現，協助實驗室自我檢核、驗證鑑定能力並提升公信力。

同時，消防署火災證物鑑定實驗室今年11月順利通過CTS辦理的2025年國際實驗室能力試驗，鑑定能力與品質持續符合國際水準。

消防署說，實驗室除精進技術能量、完備鑑定流程外，也透過科學證據協助釐清火災成因，作為擬定預防策略、降低民眾傷亡與財產損失的重要依據。

消防署署長蕭煥章表示，消防署設置全國儀器設備最完善的火災證物鑑定實驗室，先前已通過全國認證基金會（TAF）認證，今年1月送件參加CTS國際能力試驗，全球共274所刑事鑑定實驗室參與測試，消防署實驗室順利通過，再度展現鑑定技術與國際鑑識科學水準同步。

蕭煥章提到，火災證物鑑定實驗室負責全國重大火災案件的證物鑑定，例如包括八仙樂園粉塵爆炸、錢櫃KTV火警、明揚科技火災及屏東安泰醫院火災等，皆提供關鍵鑑定結果，協助地方消防機關研判火災原因。

此外，未來也將持續參加國際能力試驗，提升品質保證與管理效能，提供更精確的火場殘跡分析。

消防署說，今年起推動「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」，除陸續更新鑑定儀器與軟硬體設備外，也同步強化人員教育訓練、流程標準化與品質監控措施，全面提升鑑識量能，提供具高度公信力、準確度與一致性的鑑定結果。