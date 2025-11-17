快訊

全球首屆「世界消除子宮頸癌日」 醫籲：65歲以上仍不可掉以輕心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
初期子宮頸癌不會癢、不會痛，幾乎沒有任何症狀，只能靠篩檢。本報資料照片
台灣自1995年推動免費抹片檢查以來，子宮頸癌發生率已降逾7成，但統計顯示，65歲以上女性子宮頸癌標準化發生率為全年齡層2.4倍，且篩檢率相對偏低。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，不少女性可能認為年紀大了就不需要做子宮頸癌篩檢，或是以為很久沒有性行為不會患病，這些都是常見的迷思。

世衛組織首次將11月17日訂為「世界消除子宮頸癌日」（World Cervical Cancer Elimination Day），呼籲女性重視定期抹片檢查的重要性，加上乳突病毒（HPV）檢測、HPV疫苗接種，以及從事安全性行為，多道防線全面預防子宮頸癌。

「多年沒有性行為，應該不用吧？」有過性行為的人，一生中至少會感染過一次人類乳突病毒。黃建霈指出，病毒的潛伏期很長，雖然大部分感染會在一年內自行清除，但若是免疫力低下，可能會慢慢造成細胞病變，最後演變成癌症。即使多年沒有性行為，癌症風險依然存在，所以不要覺得「不可能」就逃避檢查。

國健署表示，子宮頸癌標準化發生率從每十萬人25.2人下降至2022年的7.6人；死亡率也從每十萬人11人降至2024年的2.5人，整體降幅超過7成。自2018年起，推動全國性HPV疫苗國中女生公費接種計畫，截至2023年底，完整接種率已達90%，並於2025年擴大HPV疫苗公費接種對象至國中男生，已在預防端建立穩固防線。

今年起，子宮頸癌篩檢對象下修至25歲以上女性，並新增35、45及65歲婦女人類乳突病毒檢測服務。黃建霈提醒，子宮頸癌是女性常見且可預防的癌症，但早期多無症狀，因此定期篩檢至關重要。HPV檢測可偵測是否感染高風險型人類乳突病毒，為預防子宮頸癌的重要工具，搭配子宮頸抹片檢查，可提升篩檢準確度。

黃建霈分享，曾遇過80歲的女性進行抹片檢查，這名個案的自我健康意識良好，因為子宮頸癌是長期感染乳突病毒後，經過數年發展成癌症的慢性病變，代表即使已停經或無性行為，仍有可能演變成癌前病變或癌症。雖然子宮頸癌好發於30歲以上女性，但隨著性觀念開放，子宮頸癌的年齡有下降趨勢，全年齡都要注意。

國健署建議，年滿25歲以上的女性定期接受篩檢，一旦發現異常出血、分泌物異常或下腹痛等症狀，應立即就醫。若是停經後有陰道出血等異常症狀，務必盡速就醫，可能是子宮頸癌或子宮內膜癌、其他婦科病灶的警訊，即使出血量不多，也不能輕忽。

台灣自1995年推動免費抹片檢查以來，子宮頸癌發生率已降逾7成，為讓防護更周全，國健署今年起將子宮頸癌篩檢對象由30歲下修至25歲以上女性，並新增35、45及65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。另外，2008年起，進一步補助國中女生接種HPV疫苗，2025年更擴大至國中男生，預防喉癌、肛門癌、生殖器疣等，強化群體免疫力。

