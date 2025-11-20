挪威鮭魚受歡迎！進口台灣成長28%　高人氣「3大原因」曝光：健康、好吃、易烹調

挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜表示，挪威鮭魚與鯖魚具有「健康、好吃、易烹調」的優點。 記者李清宇／攝影

「海鮮」是台灣餐桌上不可或缺的靈魂角色。根據統計，台灣消費者每人每年食用29.7公斤的海鮮，來自挪威的「鮭魚」與「鯖魚」，更是深受大人與小孩的喜愛。今年1～9月，挪威海產出口至台灣總量已達18,374公噸，當中「鮭魚」較同期數量成長28%。挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜（Ashild Nakken）表示，挪威鮭魚受歡迎的三大原因，正是「健康、好吃、易烹調」！

挪威海產推廣協會（Norwegian Seafood Council, NSC）是一家由挪威貿易、工業與漁業部擁有的公營公司。身為挪威海產出口商和整體海鮮產業的代表，挪威海產推廣協會肩負著開發與鞏固挪威海鮮市場的重任，核心工作包括市場洞察、行銷推廣、溝通與風險管理等多種面向。

挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜。 記者李清宇／攝影

挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜表示，挪威人口僅有550萬人，但擁有豐富的海產漁業，如何將挪威海產推廣至全球，也成為當地非常重要的商機。目前挪威海產推廣協會在全球150個市場都有業務，針對各地消費市場進行行銷推廣，同時還會分析當地市場的資訊、了解消費者的使用習慣，藉此給予進出口業者最大的協助。

挪威鮭魚深受台灣消費者青睞，2025年1～9月進口數量已成長28%。 圖／挪威海產推廣協會提供

目前挪威出口的漁產，以大西洋鮭魚為大宗，另外還有鯖魚、鱈魚，以及雪蟹、帝王蟹等不同漁產，尤其挪威在鮭魚養殖領域居於全球領先地位，並在鯖魚與鱈魚等野生漁業中具備高度影響力。根據統計，2025年1～9月，挪威海產出口至台灣總量約18,374公噸，總值約39億新台幣，其中「鮭魚」較同期數量成長28%，「鯖魚」銷售金額也成長34%，均展現強勁成長。

依據挪威海產推廣協會分析，台灣的海鮮市場相對成熟且飽和，消費者對品質要求高，並對健康與永續的概念日益重視。歐詩娜指出，台灣具有愛吃海鮮的飲食文化，平均每人每年會吃掉29.7公斤的海鮮。而挪威海產目前在台灣的市占率、知名度皆表現出色。依據調查分析，台灣的消費者中，有36%「每週會在家中吃一次鮭魚」；40%「每週會在家中吃一次鯖魚」，甚至在20～34歲的族群中，有26%的消費者品嚐鯖魚是在「約會場合」，相當特別。另外，不同於其他地區多偏好每尾3～6公斤的鮭魚，台灣特別喜歡每尾7～8公斤以上的尺寸。

挪威鮭魚的料理型態多元，不論是生魚片、沙拉、火鍋、煎烤皆合適。 圖／挪威海產推廣協會提供

挪威的鯖魚油脂豐富，且富含人體所需的營養成份。 圖／挪威海產推廣協會提供

歐詩娜認為，挪威的鮭魚與鯖魚受到台灣消費者喜愛的三大原因，分別是「健康」、「好吃」以及「易烹調」。鮭魚與鯖魚均富含豐富的Omega-3、蛋白質、維生素等人體所需的營養素，並且烹調方式多元。在挪威當地，人們烹飪鮭魚，多以烤箱烘烤或平底鍋香煎為主。而在台灣，不論是日式的生魚片、壽司，或是烹煮火鍋、煎烤等手法都十分美味且方便，選擇性眾多。除了傳統的輪切之外，現在年輕消費者也偏好片切、無刺的鮭魚菲力，各有不同特色。

挪威擁有得天獨厚的天然環境，養殖環境也都符合永續標準。 圖／挪威海產推廣協會提供

隨著消費意識抬頭，民眾越來越重視食材產地與永續理念。歐詩娜指出，台灣有70%的消費者十分重視食材產地。挪威擁有得天獨厚的天然環境，養殖環境均符合永續標準，對於野生魚種、養殖水產更有嚴格謹慎的管理，成為全球養殖業者的參考典範。目前提及鮭魚，約有60%的民眾第一時間聯想到「挪威」，也顯現挪威在消費者心中的良好形象。

歐詩娜表示，挪威海產推廣協會未來將會透過不同型態的合作，持續向消費者、餐飲業者、零售廠商等客層，推廣鮭魚與鯖魚的營養價值、料理食譜，以及挪威的漁產文化。「謝謝台灣民眾喜歡挪威海鮮，希望大家可以持續喜愛、享用挪威的鮭魚與鯖魚！」