快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

與其詛咒黑暗不如點亮蠟燭 法醫界悼陳耀昌

中央社／ 台北17日電

電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌過世，許多人可能都忘記，陳耀昌其實是一名醫者，更是台大法醫所創所所長，他的後輩今天以「與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭」悼念。

生於1949年的陳耀昌畢業於國立台灣大學醫學系，1983年完成首例自體骨髓移植、成為台灣執行骨髓移植第1人，也是幹細胞研究開拓者，1992年完成首例周邊造血幹細胞移植，他不僅在骨髓移植領域發光發熱，更長期關注弱勢族群，曾任漢生病患人權小組召集人，為樂生療養院民發聲。

法醫是透過科學方法調查死者死因，藉由解剖驗屍從屍體上尋找線索，從而「替死者說話」的人，他們確保死者無法說出真相的聲音能被聽見，更是讓活著的人尋求公義。而以「還原真相，為弱勢發聲」奉為人生圭臬的陳耀昌，就是台灣大學醫學院法醫學科暨研究所的創所所長。

台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今天發布公告，陳耀昌畢生致力於法醫學教育、研究與制度推動，是台灣法醫學領域的重要開創者與奠基者。陳耀昌於學術研究、教學培育與專業實務等多重層面，以嚴謹治學、深厚學養與無私奉獻，啟迪後進，影響深遠。

「我是以臨床醫師跨界法醫領域，一開始遇到非常多挫折，也好幾次要放棄」，台大醫學院醫學系法醫學科暨研究所現任所長翁德怡今天也透過臉書分享，她當年不是傳統法醫也不是分析化學背景出身，就是受到陳耀昌等貴人鼓勵，才會留下繼續努力。

翁德怡和陳耀昌就是因台大法醫所而結緣，她說，陳耀昌退休後，彼此還是很常見面，何其有幸在陳耀昌豐富的人生舞台上，能和陳耀昌共同演出一小段，對她個人非常有意義的人生對話。「與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭」，這是陳耀昌帶給她的人生座右銘。

翁德怡說，在她對於司法醫學鑑定品質感到憂心不已、無力時，是陳耀昌給予很多指導。她記得去年陳耀昌入院前，還和她許下約定，半年治療成功後，陳耀昌再度復出時，有機會一定會幫她牽線，帶她去立法院司法委員會，向委員們講述司法醫學鑑定改革的想法。

可惜陳耀昌健康恢復一直不如預期，終究無法成行，翁德怡表示，她相信這是陳耀昌留下來給她的使命和任務，她不可能一直在前輩保護之下，只會在原地大喊，司法醫學鑑定品質很重要、辨別真科學鑑定和假科學鑑定很重要，「我應該努力學會獨立前行，和其他夥伴繼續努力。」

台大醫學院 台灣大學 幹細胞 醫師
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

石崇良淚悼恩師陳耀昌：「我再也無法諮詢他」

影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

斯卡羅原著作家 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今於台大病逝 享壽76歲

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化　律師澄清：不代表調查結束

相關新聞

逢甲燒肉店廚師自PO廚房太髒、肉放到發黑還在賣 食安處：已錄案調查

台中逢甲商圈一家燒肉店廚師，今在網路貼文，指他工作的燒肉店廚房髒汙，且「肉放到發黑還在販售」他還因太生氣而離職。衛生局食...

鳳凰水淹蘇澳煙波飯店挨轟「人禍」 泡水車主集體求償業者回應了

鳳凰颱風豪雨日前夾帶滾滾洪流，灌入蘇澳煙波飯店地下室停車場，造成30幾輛車淹水受損，車主怒批「人禍」，將集體提出訴訟求償...

交通部再預告外送運價公式 機車外送可加計等待費、樓層費等

交通部去年10月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，但引發爭議暫緩，時隔1年，交通部表示，上次...

六旬男彎腰覺得身體卡卡 竟是肝癌腫瘤！「這些」族群風險快篩檢

一位B肝帶原者，60歲前長期規律追蹤、病情穩定，未出現肝纖維化，但在後續檢測中卻因發現表面抗原檢測轉為陰性，誤以為不用再...

台中市要禁止廚餘養豬…豬農有意見 盧秀燕：不會貿然實施

非洲豬瘟疫情稍緩，目前維持禁止廚餘養豬，台中市長盧秀燕上周表示，禁止廚餘養豬是趨勢，中央不做台中也會做，但豬農有不同想法...

台大金山分院改制15周年院慶開幕 長照及醫療大樓新建工程明年動工

台大金山分院今天舉行院慶活動，分院院長蔡兆勲表示，長照及醫療大樓新建工程已完成招標，這是分院未來發展重要里程碑，完成後更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。