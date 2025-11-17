B肝停藥不代表治癒 醫提醒慎防第1年猛爆性復發

快訊

中央社／ 台北17日電

國內B型肝炎診斷率僅66%，穩定追蹤治療者更僅約30%。醫師提醒，B肝可能發展成肝癌或肝硬化，治療要看時機，免吃藥不代表沒問題，治療後停藥首年更要小心復發成猛爆性肝炎。

今天是「世界肝炎篩檢週」起跑日，台灣癌症基金會、肝病防治學術基金會、厚生基金會、台灣肝病醫療策進會共同舉辦記者會，提醒民眾重視B型肝炎。

台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志在簡報中指出，國內每年約1.4萬人死於B肝相關疾病，且肝癌患者約7成患有B肝；但國內數據顯示，高達75%的B肝帶原者直到確診肝癌前，都沒有接受過抗病毒治療，錯失防癌先機。

楊宏志說，國內自1986年起實施新生兒全面施打B肝疫苗政策，已大幅降低年輕世代的感染率；但B肝診斷率卻僅有66%，穩定追蹤或治療者也僅約30%，遠低於世界衛生組織（WHO）80%病人接受有效抗病毒治療的目標。

不少人以為，只要沒有不舒服，就代表肝臟沒問題。高雄醫學大學校長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科醫師余明隆說明，B肝帶原是指感染B肝後，病毒長期依附在肝臟細胞；其中約40%會有肝臟發炎，此時肝臟會啟動修復機制，形成纖維組織，長期下來大約有40%風險發展成肝硬化，提高肝癌風險。

B肝治療需要認準時機，余明隆說明，人體剛感染B肝病毒時，免疫系統可能因為還不認得，未啟動免疫反應，此時患者體內病毒量高，服藥效益不大；待免疫系統反應過來，再開始服藥，才能達到治療效果。因此就算醫師說現在暫時不用服藥，也不代表未來就不會有事。

曾穩定服藥的患者也要注意，楊宏志指出，目前健保給付規定，服藥3年後要停藥觀察是否復發。此時約有半數患者病毒量會下降，確實可以不用繼續吃藥，但是仍有部分患者病毒量會再上升，需要再度服藥。

值得注意的是，楊宏志說，復發約有9成會發生在停藥第1年，其中又有3%到5%會出現猛爆性肝炎，如果太晚發現，會有肝臟衰竭風險。過去就有患者沒遵照醫囑，停藥就以為自己痊癒，回來就醫時就已經必須換肝，才能挽救生命，因此呼籲民眾務必遵照醫囑定期回診。

B型肝炎 病毒
