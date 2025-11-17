快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

到院前心電圖判讀制度化屏東2年上傳1477例 健保署中部加入給付行列

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府與縣內急救責任醫院打造零距離屏東救心網，科技串連緊急救護與醫療團隊。記者劉星君／攝影
屏東縣府與縣內急救責任醫院打造零距離屏東救心網，科技串連緊急救護與醫療團隊。記者劉星君／攝影

屏東縣衛生局、縣內急救責任醫院、36個消防分隊，衛福部健保署去年推動「零距零屏東救心網」，設置「安心摩爾ECG通報群組」，消防第一線傳回十二導程心電圖，值班醫師即時判讀，2年上傳1477例，搶救62名心梗患者，健保署高屏業務組推動制度化，今年中部業務組也加入到院前心電圖給付行列。

衛福部中央健康保險署高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，去年起與屏東縣政府、縣內急救責任醫院，打造「零距零屏東救心網」，科技串連緊急救護與醫療團隊，爭取90分鐘救命時間。

衛福部健保署高屏業務組副組長何尹琳說，心臟病長年高居國人十大死因之一，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率。

屏基急重症副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春說，十二導程心電圖是診斷心肌梗塞最直接且可靠工作，救護車配備該系統後，救護員是第一時間醫療助手，即刻傳輸心電圖資料，醫師判讀後提前啟動心導管室準備支架置入手術，「科技與臨床救護創新模式」，健保署制度化推動，值班醫師回饋獎勵機制。

屏東縣的「安心摩爾ECG通報群組」成員共有261人，有56名醫師。黃偉春說，2024年救護車5分鐘內判讀達成率成效77.3％，今年1到10月5分鐘內判讀達成率85.7％。屏東縣救護車心電圖判讀醫院星期一到日每天由一家醫院輪值。

黃偉春說，今年恆春旅遊醫院加入心肌梗塞的搶救行列，後送醫院比例以屏基有51％大宗，枋寮醫院13％次之，東港安泰、部立屏東醫院均為10.3％並列第三，恆春旅遊醫院則為6.9％。衛生局表示，屏東縣今年1到10月透過該機制確認到院前心肌梗塞29人，屏南占21%（枋寮4人、恆旅2人）。

屏東縣消防局統計，今年1到10月心肌梗塞判斷的分隊中，以長治分隊最多9名，長治分隊是縣內最早執行到院前心電圖研判的分隊，對疑心肌梗塞的病患判別也特別敏銳，分隊有4名高級救護技術員。

長治分隊高級救護技術員盧炳汶說，今年7月下旬獲報72歲洪先生有高血壓與糖尿病病史，當晚突暈厥又冒冷汗，之後在救護車上迅速進行十二導程心電圖檢查，資料上傳2分鐘，即有醫師研判疑似急性心肌梗塞，隨即送往屏基，經檢查發現洪先生三條主要冠狀動脈嚴重阻塞，醫療團隊治療，挽回生命。

72歲洪先生，長治消防隊在晚間8時50分上傳心電圖到群組後，兩分鐘後就有醫師回覆疑似心肌梗塞。圖／屏基提供
72歲洪先生，長治消防隊在晚間8時50分上傳心電圖到群組後，兩分鐘後就有醫師回覆疑似心肌梗塞。圖／屏基提供
72歲洪先生（左）今天也現身說法，感謝緊急醫療即時照護診斷。記者劉星君／攝影
72歲洪先生（左）今天也現身說法，感謝緊急醫療即時照護診斷。記者劉星君／攝影
屏東縣府與縣內急救責任醫院打造零距離屏東救心網，科技串連緊急救護與醫療團隊，長治消防分隊高級救護技術員盧炳汶分享案件救護72洪先生當下處置，在救護車上做十二導程心電圖檢查，資料上傳2分鐘後，就有醫師回覆判讀。記者劉星君／攝影
屏東縣府與縣內急救責任醫院打造零距離屏東救心網，科技串連緊急救護與醫療團隊，長治消防分隊高級救護技術員盧炳汶分享案件救護72洪先生當下處置，在救護車上做十二導程心電圖檢查，資料上傳2分鐘後，就有醫師回覆判讀。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 心肌梗塞 健保署
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義太保工廠傳火警 縣消防10分隊18車搶救、原因調查中

屏東縣肥胖比率全台第2胖 衛生局提解方推動健康職場

驚！嘉義縣救護車鳴笛過紅燈路口…遭轎車猛力撞翻 3人送醫

鳳凰颱風受災無健保卡需就醫？衛福部健保署啟動「例外就醫」機制

相關新聞

逢甲燒肉店廚師自PO廚房太髒、肉放到發黑還在賣 食安處：已錄案調查

台中逢甲商圈一家燒肉店廚師，今在網路貼文，指他工作的燒肉店廚房髒汙，且「肉放到發黑還在販售」他還因太生氣而離職。衛生局食...

鳳凰水淹蘇澳煙波飯店挨轟「人禍」 泡水車主集體求償業者回應了

鳳凰颱風豪雨日前夾帶滾滾洪流，灌入蘇澳煙波飯店地下室停車場，造成30幾輛車淹水受損，車主怒批「人禍」，將集體提出訴訟求償...

交通部再預告外送運價公式 機車外送可加計等待費、樓層費等

交通部去年10月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，但引發爭議暫緩，時隔1年，交通部表示，上次...

六旬男彎腰覺得身體卡卡 竟是肝癌腫瘤！「這些」族群風險快篩檢

一位B肝帶原者，60歲前長期規律追蹤、病情穩定，未出現肝纖維化，但在後續檢測中卻因發現表面抗原檢測轉為陰性，誤以為不用再...

台中市要禁止廚餘養豬…豬農有意見 盧秀燕：不會貿然實施

非洲豬瘟疫情稍緩，目前維持禁止廚餘養豬，台中市長盧秀燕上周表示，禁止廚餘養豬是趨勢，中央不做台中也會做，但豬農有不同想法...

台大金山分院改制15周年院慶開幕 長照及醫療大樓新建工程明年動工

台大金山分院今天舉行院慶活動，分院院長蔡兆勲表示，長照及醫療大樓新建工程已完成招標，這是分院未來發展重要里程碑，完成後更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。