到院前心電圖判讀制度化屏東2年上傳1477例 健保署中部加入給付行列

屏東縣衛生局、縣內急救責任醫院、36個消防分隊，衛福部健保署去年推動「零距零屏東救心網」，設置「安心摩爾ECG通報群組」，消防第一線傳回十二導程心電圖，值班醫師即時判讀，2年上傳1477例，搶救62名心梗患者，健保署高屏業務組推動制度化，今年中部業務組也加入到院前心電圖給付行列。

衛福部中央健康保險署高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，去年起與屏東縣政府、縣內急救責任醫院，打造「零距零屏東救心網」，科技串連緊急救護與醫療團隊，爭取90分鐘救命時間。

衛福部健保署高屏業務組副組長何尹琳說，心臟病長年高居國人十大死因之一，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率。

屏基急重症副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春說，十二導程心電圖是診斷心肌梗塞最直接且可靠工作，救護車配備該系統後，救護員是第一時間醫療助手，即刻傳輸心電圖資料，醫師判讀後提前啟動心導管室準備支架置入手術，「科技與臨床救護創新模式」，健保署制度化推動，值班醫師回饋獎勵機制。

屏東縣的「安心摩爾ECG通報群組」成員共有261人，有56名醫師。黃偉春說，2024年救護車5分鐘內判讀達成率成效77.3％，今年1到10月5分鐘內判讀達成率85.7％。屏東縣救護車心電圖判讀醫院星期一到日每天由一家醫院輪值。

黃偉春說，今年恆春旅遊醫院加入心肌梗塞的搶救行列，後送醫院比例以屏基有51％大宗，枋寮醫院13％次之，東港安泰、部立屏東醫院均為10.3％並列第三，恆春旅遊醫院則為6.9％。衛生局表示，屏東縣今年1到10月透過該機制確認到院前心肌梗塞29人，屏南占21%（枋寮4人、恆旅2人）。

屏東縣消防局統計，今年1到10月心肌梗塞判斷的分隊中，以長治分隊最多9名，長治分隊是縣內最早執行到院前心電圖研判的分隊，對疑心肌梗塞的病患判別也特別敏銳，分隊有4名高級救護技術員。