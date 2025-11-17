快訊

六旬男彎腰覺得身體卡卡 竟是肝癌腫瘤！「這些」族群風險快篩檢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，其中，B型肝炎在所有肝炎中帶原人數最多。記者廖靜清／攝影
每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，其中，B型肝炎在所有肝炎中帶原人數最多。記者廖靜清／攝影

一位B肝帶原者，60歲前長期規律追蹤、病情穩定，未出現肝纖維化，但在後續檢測中卻因發現表面抗原檢測轉為陰性，誤以為不用再追蹤。直到65歲時，有一天彎腰時感覺身體卡卡，就醫檢查才發現肝臟內出現癌細胞，腫瘤大至15公分，壓迫周遭的神經。

肝病防治學術基金會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘表示，肝臟是「沉默的器官」，即使輕微纖維化，早期也可能沒有明顯症狀，一定要定期追蹤。尤其是B肝帶原者，不論肝功能指數、血中病毒量或肝臟纖維化程度，B肝病毒都會增加罹患肝癌的風險。

B型肝炎是國人罹患肝癌最主要的危險因子之一。」楊培銘表示，當慢性B型肝炎發作時，肝臟會啟動修復機制而形成纖維組織，在長期反覆循環下，會逐漸導致肝硬化，提高罹患肝癌的風險。從肝炎、肝硬化，最後演變成肝癌，就是所謂的「肝癌三部曲」，整個過程為長期發炎，最終發生癌變。

衛福部統計，肝癌為113年十大死因第二位，死亡人數7513人；而根據最新癌症登記資料顯示，111年度有1萬433人確診肝癌，占據十大癌症發生人數第四名。國健署副署長林莉茹表示，肝癌的標準化死亡率已呈下降趨勢，每十萬人口15.3，與85年最高點的每十萬人口29.5人相比，下降幅度不小。

林莉茹說，肝癌標準化發生率與死亡率的減少，與全面施打B肝疫苗政策、推動肝病篩檢及抗B、C肝病毒藥物治療有關。健保署已公布最快於明年1月放寬B肝用藥給付規範，國健署自今年8月1日起，推動擴大肝炎篩檢年齡政策，提供民國75年（含）以前出生至79歲民眾，終生一次免費B、C型肝炎篩檢。截至114年10月統計，擴大年齡範圍已篩檢（39至44歲）約4.9萬名。

台灣自1986年開始實施新生兒全面施打B肝疫苗政策，大幅降低年輕世代的感染率；惟1986年前出生、被稱為「B肝疫苗斷層世代」的民眾，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。高雄醫學大學校長余明隆表示，B肝帶原者中，仍有不少人不知自身感染，已知帶原者中僅有35%有穩定接受追蹤與治療。

余明隆強調，B肝病毒的狀態是「會變動」，隨著病毒與宿主免疫力的平衡狀態會有所不同，包括反覆發作。而體內病毒量忽高忽低，伴隨著肝臟發炎，更應使用抗病毒藥物，目前國際各大治療指引已將「功能性治癒」列為重要治療目標，現階段台灣的B肝治療以抑制病毒複製的口服抗病毒藥物為主。

余明隆說，「功能性治癒」是指在停止藥物治療的狀態下，感染者能維持檢測不到B肝表面抗原（HBsAg）以及B型肝炎病毒（HBV DNA）達至少24周。若是達成功能性治癒，即可大幅避免惡化成肝硬化，同步降低未來肝癌風險，免疫功能也能提升，進而減少復發率。

高雄醫學大學校長余明隆表示，目前推估約有200萬人，早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，不少民眾為帶原者卻不自知。記者廖靜清／攝影
高雄醫學大學校長余明隆表示，目前推估約有200萬人，早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，不少民眾為帶原者卻不自知。記者廖靜清／攝影

肝癌 病毒 B型肝炎
