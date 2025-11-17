台中市要禁止廚餘養豬…豬農有意見 盧秀燕：不會貿然實施

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市宣布將朝禁止廚餘養豬方向規畫，原本以廚餘養豬的豬農有不同意見，議員也指出餐廳與學校的廚餘清運將成大問題。圖／台中市政府提供
非洲豬瘟疫情稍緩，目前維持禁止廚餘養豬，台中市長盧秀燕上周表示，禁止廚餘養豬是趨勢，中央不做台中也會做，但豬農有不同想法，認為不宜禁止。議員今天詢問市府怎麼看待豬農態度？盧回答，會在豬農與市民、國人的共識間尋求平衡，不會貿然禁止。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員林德宇詢問，盧秀燕上周宣示要朝禁止廚餘養豬方向規畫後，市府有沒有了解過養豬協會、豬農與相關行業的看法？

農業局代理局長李逸安表示，台中共有8萬頭豬，近半原本以廚餘餵養，分散在36個養豬場，農業局已派員到每個養豬場了解，絕大多數豬農希望繼續維持廚餘養豬，養豬協會總幹事楊駿杰也有在報上表示，希望維持廚餘養豬，對廚餘去化也有幫助。

林德宇強調，農業局的本業是輔導豬農，局長不要只看報紙或讓屬下拜訪，應該要親自了解第一線心聲，也要規畫後續配套，比如禁止養豬後要不要編列飼料補貼，有沒有計算相關預算？市長既然定調了上位政策，局處動作要快，提出替代方案或鼓勵補貼方案。

林德宇也說，禁止廚餘養豬後，最要擔心的是餐廳與團膳廚餘的處理，已經接獲不少餐廳反映，若真的全面禁止廚餘養豬，現在臨時幫忙載運廚餘的清運業者，不會想再幫豬農載運，馬上會演變成廚餘大戰。

同黨議員曾威指出，大部分豬農希望繼續以廚餘餵養，他們過去一直盼政府興建統一蒸煮場，不只能減少蒸煮異味，也能使用更好的設備；市府若執意禁止廚餘養豬，清運絕對會面臨巨大挑戰，目前的清運方式是豬農花了幾十年才安排出來，要找到替代方案並不容易。

盧秀燕回應，市民與國人反對廚餘養豬，是普遍共識，也是社會大眾看法；她上周所說的是「這是個趨勢」，市府會在豬農、市民與國人的共識間尋求平衡，做好輔導轉型配套，不會貿然禁止。目前還沒辦法公布具體作法，因為這會是個非常龐大的計畫，須審慎研議。

教育局長蔣偉民表示，校園廚餘清運初步有3種方向，第一是比照雲林縣全由環保局清運，第二是由團膳業者負責並增加相關成本，第三則是靠廚餘機就地消化。環保局副局長陳政良說，已有掌握養豬戶名單，並發給各清潔區隊，會依照現有人力調配，全力完成任務。

台中市長盧秀燕今天表示，禁止廚餘養豬是社會普遍看法，也是個趨勢，市府會在豬農與市民、國人的共識間尋求平衡，不會貿然禁止。記者陳敬丰／攝影
豬農 廚餘機 議員
