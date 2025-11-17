快訊

企業共善再深化！雲雀國際攜手慈濟援助樺加沙災區 助災民重建希望

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
為響應慈濟基金會發起的「樺加沙風災援助行動」，雲雀國際集團11月17日在臺北市位於南港區的雲雀國際總公司舉行「企業共善簽約暨捐贈儀式」。照片為慈濟基金會提供
為響應慈濟基金會發起的「樺加沙風災援助行動」，雲雀國際集團11月17日在臺北市位於南港區的雲雀國際總公司舉行「企業共善簽約暨捐贈儀式」。照片為慈濟基金會提供

為響應慈濟基金會發起的「樺加沙風災援助行動」，雲雀國際集團11月17日在臺北市位於南港區的雲雀國際總公司舉行「企業共善簽約暨捐贈儀式」，正式將旗下全臺84家門市所募集之善款捐贈予佛教慈濟慈善基金會。雲雀國際董事長佐藤拓男親自出席，並代表企業將愛心款項交付慈濟，展現企業對國際人道援助的積極行動與社會責任。

雲雀國際集團旗下擁有古拉爵、涮乃葉、藍屋、橫濱牛排、洋食.芳鄰、武蔵野森珈琲等多個知名連鎖餐飲品牌，並於全臺門市設置「慈濟愛心募款箱」，號召顧客與員工共同為國際賑災盡一份心力。歷時一個月(10月1日至31日)的募心募愛期間，民眾踴躍投入愛心，展現臺灣社會對災難的深切關懷與溫暖力量。

下午13時捐贈儀式，雙方代表由雲雀國際董事長佐藤拓男與慈濟基金會副執行長劉效成，表達對此次合作的感念與期許，隨後進行簽約、捐贈與感謝狀頒贈，象徵企業與慈善公益團體攜手共善的承諾，慈濟基金會執行長辦公室王運敬主任、雲雀國際總經理李悌榮、副總經理黃尊義、協理劉靜嫻與經理劉展誠等人共同出席見證，展現企業高度重視與全力支持。

佐藤拓男董事長於致詞中表示：「雲雀國際深信企業的存在不僅是經濟活動的參與者，更應成為社會正向力量的推動者。當我們看到樺加沙地區因風災而陷入苦難，便希望能盡一己之力，透過慈濟這個值得信賴的公益平台，將臺灣民眾的愛心送達災區，幫助災民重建生活」。

慈濟基金會副執行長劉效成代表受贈，感謝雲雀國際的即時響應與實質支持。他指出：「雲雀國際的善舉不僅提供實質資源，更鼓舞慈濟持續前行，也期盼更多企業加入共善行列，擴大援助能量」。

此次捐贈行動不僅展現企業與公益團體攜手合作的典範，也體現台灣社會在面對全球災難時的同理心與行動力。雲雀國際表示，未來將持續關注國內外重大災難與弱勢議題，透過企業資源與品牌影響力，串聯社會大眾共同投入公益，實踐「企業共善、社會共好」的理念。

慈濟基金會指出，面對「樺加沙風災」災情，慈濟迅速動員志工展開多元援助，截至2025年11月17日，共提供逾8萬8千份熱食（含餐食供應40,441份、行動廚房47,960份），並發放1,448件受贈用品與1,202份醫療健康隨身包，協助災民度過緊急生活困境。另有3,106份安心祝福禮與2,670戶關懷金發放，傳遞社會溫暖與支持。

在志工服務方面，慈濟共動員26,000人次投入救災，執行清掃任務達21,337人次，完成1,121戶居家打掃，並提供4,600人次義診服務，展現人醫關懷精神。此外，慈濟也推動數位關懷，捐贈106件再生電腦，協助災區孩童與家庭重建學習與生活機能，落實「災後復原、身心安頓」的整合援助理念。

慈濟基金會亦呼籲社會各界持續關注樺加沙風災後續重建需求，透過捐款、志工行動或資源連結，共同為災民帶來希望與支持。

慈濟 愛心 樺加沙 捐款
