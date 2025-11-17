快訊

方志偉水墨展「坪境小時光」登場 以走獸與草蟲書寫家的記憶

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
藝術家方志偉創作個展於老街坪境小時光展出，一走進老街就被櫥窗裡的蚊子吸引。照片為畫家提供
藝術家方志偉創作個展於老街坪境小時光展出，一走進老街就被櫥窗裡的蚊子吸引。照片為畫家提供

「夏蚊成雷，私擬作群鶴舞空，心之所向，則或千或百...」不對！不對！都已經立冬怎麼還有蚊子？原來有如群鶴舞空的蚊子是畫的，伴著坪林老街的古樸和茶香，藝術家方志偉創作個展於老街坪境小時光展出，一走進老街就被櫥窗裡的蚊子吸引，進入空間後茶飄香，牆上展的走獸與草蟲水墨作品，一幅幅都有著它的故事。

位於坪林老街上坪林街13號的坪境小時光，以品味生活打造出優質的品茶空間，融入藝術讓來賓沉浸式徜徉療癒的午後，除了提供精選的在地包種茶、蜜香紅茶、白茶和鶯歌手作陶器外，現在空間正展出水墨藝術家方志偉的水墨創作。

在展覽期間會不定期更換主題作品展出，有不少件「蚊子」的作品，藝術家把大家憎惡的昆蟲，結合古人文學的浪漫，再延伸至「母愛」思維的傳達，此次展覽以家的記憶為主軸，擅長以走獸創作的藝術家，用猿猴和「相思葉」、「月老的紅線」連結，畫的是藝術家對家鄉的思念、對家人的牽掛，讓情感有了觸摸得到的形狀。

有空經過可以走進品味，聽聽畫作的故事、品品在地好茶，享受慢活新境界，就在「坪境小時光」。

