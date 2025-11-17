鳳凰水淹蘇澳煙波飯店挨轟「人禍」 泡水車主集體求償業者回應了

鳳凰颱風豪雨日前夾帶滾滾洪流，灌入蘇澳煙波飯店地下室停車場，造成30幾輛車淹水受損，車主怒批「人禍」，將集體提出訴訟求償。對此，飯店業者下午回應，該負的責任「絕不推諉」，不論飯店保險金額為何，經過第三方公正單位釐清權責後，煙波集團都會負起責任。

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳，煙波四季雙泉館地下室停車場11日晚間發生嚴重淹水事故，超過30輛車慘遭泡水。11名受災住客今天發出5點聲明，怒批飯店未預警、也未通知住客移車，直到大量豪雨水流不斷灌入地下室，防水閘門也未能啟動，已經來不及移車，「這不是天災，是人禍」，將提出集體訴訟求償。

業者表示，能理解車主對於後續的車子的修復與等候理賠的焦慮心情，他們會秉持以最高誠意全力協助後續處理，加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，確保過程公開透明。對於「飯店保險金額不足理賠」說法，煙波集團強調，不論飯店保險金額為何，經第三方公正單位釐清權責後，集團將承擔應負的責任。

據了解，今天已初步完成地下室抽水，只地下二樓部分地面仍有少量積水，現場環境已達可安全進行拖吊作業條件。館方陸續聯繫車主填寫拖吊同意書，並向宜蘭縣政府提出拖吊申請。

對於「拖一輛車需3萬元」乃是不實傳聞，業者表示，實際拖吊費用是依照拖吊距離及車輛狀況而定，全程委由合法合規廠商執行拖吊至車主指定的保養廠且拖吊費用均由飯店全額支付，並非外傳的高價金額。