交通部再預告外送運價公式 機車外送可加計等待費、樓層費等

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部時隔1年，今再度預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，針對機車外送業者訂定平台運價公式。報系資料照
交通部去年10月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，但引發爭議暫緩，時隔1年，交通部表示，上次公告後各界意見分歧，今天重新預告，程序更為嚴謹，明定機車外送業適用的新運價公式，並建立審核與揭露機制，預告期為60天，預估最快明年2月完成，屆時將啟動五方協商，討論各地實際運價。

交通部去年10月曾預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，明定外送運價計算公式，但因引發爭議，受到消費團體、外送業者反對暫緩及退回。交通部時隔1年，今再度預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，針對機車外送業者訂定平台運價公式。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇說，過去傳統汽車貨運業者是以「延噸公里」的方式，但不符合機車外送的需要，因此這次將針對機車外送部分，重新檢討運價公式。

依照草案新增條文，機車外送的「每單公里基本運價」將依公式計算，也就是每車公里合理成本乘以（1+合理經營報酬率），再除以平均每車公里接單數，並可加計等待費、樓層費、夜間與春節加成費等項目。

另外，在「管理規則」修正部分，外送貨運業者未來訂定運費，須在核定的運價範圍內，報請主管機關備查，並經專業機構測試確認未超過上限後方能實施。業者還須公開揭示運費、保存資料至少兩年，並提供主管機關查詢與下載，確保費率透明化。若配送目的地變更導致運費異動，也須即時揭露新金額。

胡迪奇表示，這次公告僅針對「公式」本身，說明計算結構與參數，並非直接訂出價格，並沒有「一單60元」的說法，這是外送員自行試算，但實際數字仍須待包含中央政府、地方政府、平台業者、外送員工會與消費者團體等五方協商後，才會訂出運價。

目前政策原則為「有上限、無下限」，政府僅設定最高可收費標準，業者仍可依市場機制提供折扣或免運優惠。胡迪奇澄清，運價公式僅供勞動部討論薪資時參考，並不等於外送員的實際收入，後者仍涉及平台對商家的上架費與抽成等多重成本結構。

胡迪奇強調，上次公告後各界意見分歧，因此這次重新預告，程序更為嚴謹，確保外送運價制定過程公開透明，並讓各方充分參與，建立兼顧消費者權益與外送員勞動保障的合理制度。

外送員 運價 交通部 運費
