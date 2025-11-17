台大金山分院改制15周年院慶開幕 長照及醫療大樓新建工程明年動工

台大金山分院今天舉行院慶活動，分院院長蔡兆勲表示，長照及醫療大樓新建工程已完成招標，這是分院未來發展重要里程碑，完成後更能強化維護民眾健康，提供給民眾更優質的醫療服務。

慶祝台大醫院130周年院慶暨金山分院改制15周年院慶，金山分院籌辦一系列活動，秉持台大醫院「健康至上、生命無價」核心價值，以深耕地方、強化醫療宣導，並融入社區辦理健檢服務、健康小站及音樂饗宴，為在地民眾提供優質醫療保健，守護北海岸民眾健康。

蔡兆勲表示，未來會在既有的基礎上持續邁進，長照及醫療大樓新建工程已完成招標，希望明年5月動工，順利完成後，讓台大金山分院強化維護民眾健康，提供民眾更優質醫療服務。

蔡兆勲也感謝各界的協助，包括松山霞海城隍廟捐贈門診叫號資訊系統，提供健保卡插卡報到機，讓病友可以即時掌握看診順序，大大減輕候診等待的焦慮，並讓護理師專心處理門診醫療業務，對提升北海岸偏鄉醫療有相當大的幫助，以及永彰科技捐贈「社區健康營造」經費。

今天的院慶開幕活動，安排身兼「魔術師」的家醫科師師李貫廷表演開場，李貫廷致力將魔術融入健康照護，曾發表多篇魔術醫學相關的國際期刊論文，並設計「魔術運動嘉年華──預防及延緩失能方案」，以新穎有趣的方式守護民眾健康。

金山分院也邀請在地金美國小舞蹈社學生演出，學生在不同風格的舞蹈中培養肢體表達能力與藝術素養，也傳遞健康與活力，為在場來賓帶來心靈上的感動。

前衛福部長邱泰源曾經擔任金山衛生所主任，出席院慶致詞時，肯定台大金山分院15年來在北海岸服務的貢獻表示肯定，希望透過院慶活動，馴能夠讓更多民眾了解預防醫學及健康管理的重要性。北海岸萬里、金山和石門三區的區長也到場，感謝台大醫院長期以來對社區的支持與協助，並成為在地居民健康的守護者。