新時代前奏！台北市立交響樂團迎首席指揮 里柏瑞契感恩節暖身亮相

台北市立交響樂團（TSO）即將迎來樂團發展的重要新篇章。在德國指揮家亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）於2026年正式就任首席指揮之前，他將率先於今年11月27日感恩節當天，在台北國家音樂廳與TSO同台演出。他將攜手國際知名大提琴家蓋哈特（Alban Gerhardt），從巴赫、孟德爾頌到蕭斯塔科維契，縱橫古典樂史四百年、跨越三個重要時期，呈現兼具深度與廣度的音樂視野，為TSO啟動全新時代的前奏。

TSO於今年3月宣布里柏瑞契成為下任首席指揮，消息一出備受樂界與樂迷關注。TSO與里柏瑞契首度合作於2008年，至今情誼延續17年，雙方以默契與相知為基礎，在多次演出中激盪出深度與格局兼具的音樂火花。經過長時間遴選與深思熟慮，里柏瑞契終成帶領TSO的最佳舵手，此次音樂會亦象徵他與樂團再一步共織未來藍圖的開端。

里柏瑞契為現任西班牙瓦倫西亞交響樂團（Orquestra de Valencia）首席指揮兼瓦倫西亞音樂宮（Palau de la Música Valencia）藝術顧問，並曾先後擔任布拉格廣播交響樂團、波蘭國家廣播交響樂團以及慕尼黑室內樂團等多支重量級樂團的首席指揮。他長年活躍於歐洲樂壇，並以精準的音樂語彙與細緻的聲音雕塑聞名，於2018年獲葛萊美獎提名，並兩度榮獲國際古典音樂大獎（ICMA）。此外，他亦致力推動亞洲音樂文化交流，曾長期於韓國、日本合作演出，並擔任韓國統營國際音樂節首任外籍藝術總監。

本場節目以巴赫充滿音樂謎題與神學象徵的《音樂的奉獻》揭開序幕，採用第二維也納樂派作曲家魏本改編版，展現里柏瑞契遊走於巴洛克與當代時期的自在從容。隨後，大提琴家蓋哈特將帶來蕭斯塔科維契第一號大提琴協奏曲，剖開作品中熾烈與深沉的情感層次。下半場則由孟德爾頌第五號交響曲《宗教改革》收束全場，當時年僅21歲的孟德爾頌以聖詠旋律與青春筆觸，寫下一部熱情澎湃、象徵新生與信念的作品。

同場大提琴家蓋哈特被英國衛報譽為「當代最具格調與表現力的大提琴家之一」，曾與柏林愛樂、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團、芝加哥、費城、克里夫蘭交響樂團、紐約愛樂等頂尖樂團合作，並以跨越時代、風格與文化的曲目見長。蓋哈特曾以蕭斯塔科維契第一號大提琴協奏曲之錄音，榮獲2021年國際古典音樂大獎（ICMA）。