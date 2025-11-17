兒家署將成兒童健康政策總窗口 專家盼改善3困境

衛福部將設兒家署強化兒少保障，部長石崇良今天說，未來兒家署將成為跨部會協調兒童健康政策總窗口。專家指出，兒家署有助改善兒童自殺、兒虐、兒醫量能不足等問題。

總統賴清德昨天在健康台灣深耕論壇宣布，衛生福利部將成立「兒少及家庭支持署」。

石崇良今天出席2025台灣全球健康福祉論壇，會前接受媒體聯訪被問到兒家署未來業務目標，他說，目前衛福部兒童相關業務分散在不同單位，從福利、保護到健康醫療皆各自為政。

石崇良表示，兒家署未來規劃方向是將福利與保護業務整合在一起，同時把「健康促進、早期療育、兒童發展」等與健康相關的內容統合為一體。至於現行醫療業務，如健保署兒童醫療給付、疾管署兒童預防接種等，仍會由原本的主管機關負責。

石崇良說，大家都知道，兒童健康不僅是醫療問題，還牽涉到學校環境、家庭支持、飲食健康等，甚至需要與農業部、環境部等跨部會合作。現在需要一個專責單位作為兒童健康總窗口，未來兒家署將扮演非常重要的角色，在推動兒童健康相關政策時，成為跨部會合作的統籌與協調單位。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁透過文字表示，台灣目前的出生數已跌破13萬，生育率長期全球倒數，不僅衝擊教育、醫療，更會影響國家勞動力與整體競爭力。成立兒家署是必要的國家級決策，代表國家正式將兒童視為「未來主人翁資產」，而非「家庭自行負擔」。

洪子仁指出，過去兒少政策散落在不同部會，導致跨機關責任不明、預算分散難以有效投入，醫療、教育、社福系統間缺乏整合。建議從教育部所管的托育、幼教，及衛福部主管的醫療、早療、精神照護，及勞動部的育嬰假、職場友善，及其他部會主管的少子化整體國家政策等，未來都由兒家署整合。

對於兒少議題，洪子仁認為，台灣正面臨兒童自殺、虐待、少子化、兒科醫師流失等嚴峻問題，把台灣兒少專責單位層級拉升到「署」，才能有組織規模的預算編列，有專人專責與專屬預算，完整串連醫療、法律、心理衛生等資源，給予兒少多一層保障。