泰柬情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示

中央社／ 台北17日電

泰國柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。領務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境4府發布「橙色避免前往」警示。

綜合路透社和法新社報導，泰國和柬埔寨長年因邊境主權爭議關係緊繃，今年7月爆發衝突，至少48人喪生。兩國之後在美國與馬來西亞斡旋下達成停火協議。但泰國11月10日指控柬埔寨埋設新地雷，造成泰軍受傷，暫停執行停火協議，而柬埔寨否認這項指控。兩國11月12日互控在邊境地區開火。

因泰柬邊境情勢升溫，外交部領事事務局於11月14日針對泰國發布「第二級：黃色注意」旅遊警示，另針對泰柬邊境4府發布「第三級：橙色避免前往」旅遊警示，分別為烏汶府（Ubon Ratchathani）、四色菊府（Si Saket）、素輦府（Surin）及武里南府（Buriram）。

領務局指出，除避免前往泰柬邊境4府，前往鄰近的沙繳府（Sa Kaeo）、達叻府（Trat）及尖竹汶府（Chanthaburi）時，須隨時注意泰國當局發布的最新消息，留意周遭環境、人身及財務安全。

領務局表示，若因故仍須前往，請於出國前至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁或透過領務局LINE帳號（ID:@boca.tw） 完成出國登錄。另亦建議下載「旅外安全指南」APP，隨時查詢旅外安全相關資訊。

領務局提醒，泰國民航局仍持續於泰柬邊境地區限制無人機活動，違者將面臨刑期及罰鍰。務必遵守當地法規，並關注泰國政府有關公告資訊。

泰國 柬埔寨 外交部
