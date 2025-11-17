石崇良淚悼恩師陳耀昌：「我再也無法諮詢他」

衛生福利部長石崇良今天聽聞恩師、醫師作家陳耀昌過世，泛淚感謝「人生首席顧問」說：「我再也無法諮詢他。」

電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌過世，享壽76歲。

石崇良上午在台北市出席「2025台灣全球健康福祉論壇，接受媒體聯訪表示，在國立台灣大學醫學院附設醫院任住院醫師時期，陳耀昌非常愛護學生，「血液科跟腫瘤科的訓練都是他給我的。」

石崇良也回憶在公部門擬定「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，啟動細胞治療於台灣的臨床使用，甚至「再生醫療法」立法過程，「其實他是我最重要的指導者、他是我們的首席顧問。」

石崇良表示，陳耀昌不只學術上有很大貢獻，更是骨髓移植重要推手，曾到越南指導骨髓移植，臨床端也是頂尖高手，甚至直接踏進再生醫療產業，力拚再生醫療更普及，嘉惠一般民眾。

「老師一直有一個夢，他不希望這些高科技的再生醫療技術，只有富人才能使用」，石崇良一度悲從中來、無法言語，只能不斷深呼吸，才能繼續回應媒體。他不斷說，走到產業是很困難的路及非常不易的選擇。

石崇良表示，陳耀昌明明可繼續留在學術殿堂享受光環，卻毅然決然走進產業界積極募資，只為實現理想，希望台灣每個人都能在有需要時接受再生醫療。陳耀昌離世對台灣非常可惜，「我沒有辦法再諮詢他了」，說到這裡，石崇良眼眶泛淚。

前衛福部次長王必勝也透過社群網站臉書（Facebook）表示，陳耀昌是台灣骨髓移植及血液腫瘤醫學先驅權威，及幹細胞研究發展重要推手。

「哲人日已遠，典型在夙昔」，王必勝說，陳耀昌不遺餘力維護人權及弱勢，他在職衛福部期間，常與陳耀昌合作相關案件，學到很多，可惜原本還相約討論再生醫療發展，卻已無緣再會。