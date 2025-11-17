台灣發明幽門桿菌「小餐包」療法除菌率高達98%今發表

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣發明幽門桿菌「小餐包」療法、除菌率高達98%。今在安南醫院發表成果。記者周宗禎／攝影
台南市立安南醫院與「台灣胃酸相關疾病暨微菌叢聯盟」完成大型研究，借助「福星定」強效制酸劑，只用1種抗生素便幾乎殺光幽門桿菌，減少副作用也少用藥、降低抗生素造成環境汙染，避免多重抗藥菌產生。今辦「全球第一個小餐包治療」發表會詳細說明。

安南醫院副院長許秉毅與高醫大前副校長吳登強教授，使用單一抗生素阿默克西靈（Amoxicillin），搭配較新的鉀離子競爭性胃酸抑制劑「福星定」抑酸力，將胃內的pH值從2.0拉高到7.5，誘導幽門桿菌進入複製期，大幅增強阿默克西靈抑制幽門桿菌細胞壁合成，殺死細菌，進而發明了「小餐包」英文簡稱（BAP）療法，除菌率高達98%，且副作用極低，同時可減少抗生素造成環境汙染。

「台灣胃酸相關疾病暨微菌叢聯盟（TARD-M）」由許秉毅與高醫、高榮、高長、台大、奇美、慈濟、新光、國泰、台北市立聯合醫院仁愛院區、中榮、中醫大附醫、屏東安泰、屏榮、屏基等15家醫院醫師合組研究團隊，完成這項標榜「綠色醫療新典範：神力小餐包幽門桿菌療法。」

研究收錄390人分別小餐包治療、標準三合治療與福星定二合治療，結果顯示3組患者除菌率98%、88%與 88%，小餐包療效優於標準三合與福星定二合治療。成果已發表於今年台灣消化醫學會年會並獲「傑出研究獎」。

許秉毅表示，「小餐包治療」改變需同時使用多種抗生素才能根治幽門桿菌的傳統治療觀念與方式。過去醫學認為治這種頑強細菌需用多重抗生素，因此目前台灣健保給付的標準三合療法、混合療法系、鉍劑四合療法皆使用2-3種抗生素來治療。

不過多重抗生素治療雖可提升除菌率，但眾多抗生素進入人體，會破壞腸道生態，並造成許多副作用，抗生素或其代謝物也會經糞便及尿液排泄，造成環境汙染。

吳登強表示，經查全球幽門螺旋桿菌對「阿默克西靈」抗藥性極低約只1%，可謂幽門桿菌「死穴」。如能善用1種抗生素，便能夠輕易清除幽門桿菌，減少療效不佳重複就醫。

「小餐包治療」發明人之一許秉毅教授說，「小餐包治療」使用鉍劑（Bismuth）、阿默克西靈和鉀離子競爭性酸抑制劑3種藥物殺菌，英文首字母縮寫BAP 恰好是英文單字「小餐包」，所以「BAP 療法」又稱為「小餐包療法」。

幽門螺旋桿菌可在家庭成員間傳播，治療時建議以家庭為單位評估處置。許秉毅表示，最近患者陳太太治療後，也主動要先生一起檢查，發現同樣感染，治療後康復，避免夫妻間交互感染。

團隊成員高雄長庚前副院長蔡成枝表示，「小餐包治療」醫療花費遠低於目前健保給付「抗藥性引導治療」費用。如合併考量除菌失敗者救援治療費用，醫療花費會低於使用「標準三合療法」治療，除菌率也較高。建議健保局納入健保給付，節省健保開支。

奇美醫院前胃腸肝膽科主任許銘仁副教授說，明年政府會將胃癌納入癌症篩檢項目，國內將會使用大量抗生素來治療幽門桿菌，小餐包治療可避免環境汙染，值得推廣。高雄榮總主任蔡峯偉表示，「福星定」讓平凡無奇老藥「阿默克西靈」獲得殺菌神力，這樣的綠色醫療新典範或許未來有機會運用於其他頑固性病原體的治療，如肺結核菌及愛滋病毒根除。

台灣發明幽門桿菌「小餐包」療法、除菌率高達98%，陳姓患者夫婦成功治療後到醫院感謝治療團隊。記者周宗禎／攝影
