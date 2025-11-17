雲林首家MUJI無印良品門市 開幕時間、活動確定了

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕。記者陳雅玲／攝影
雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕，是MUJI無印良品在台灣的第70間門市，開幕期間將展售雲林在地農特產，未來每月將舉辦2次市集，縣府表示，無印良品進駐雲林，預期將帶動周邊商圈人潮，促進地方消費與觀光發展。

斗六社口旅客服務中心為2015年啟用的OT營運設施，樓高兩層，設有旅客借問站與旅遊服務，惟疫情期間原本進駐的多家廠商陸續退場，OT營運廠商MUJI無印良品進駐，並規畫增建、投入約1500萬元，連同裝修等總投資逾3千萬元。

縣府表示，MUJI無印良品斗六門市由斗六社口旅客服務中心改建而成，鄰近水岸親水公園，周邊綠意盎然、商業活動蓬勃，多元生活品牌匯聚，無印良品進駐後，預期將帶動周邊商圈人潮，促進地方消費與觀光發展。原遊客中心一樓遊客中心、借問站部分不變，仍有專人提供服務。

MUJI無印良品斗六門市將於11月21日上午11時對外營業，門市的「良品市場」將與雲林在地食育基地三小市集合作，11月21日至11月22日舉辦「聯連市–三小市集」，展售雲林在地好物，打造生產者與消費者直接交流的平台。預計未來每月舉辦2次市集。

