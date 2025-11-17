「斯卡羅」電視劇原著陳耀昌逝世 享壽76歲

電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌過世，享壽76歲。陳耀昌集醫師、政治工作者與作家身分，一生熱愛台灣，遺作「東寧狂想曲」及「府城寺廟背後的東寧史」12月將出版。

遠流出版事業股份有限公司董事長王榮文今天告訴中央社記者，他稍早致電1名陳耀昌好友，對方泣不成聲並稱家屬非常悲傷，仍無法決定該如何公布噩耗。

他說，不久前遠流慶祝成立半世紀，邀陳耀昌到場，但陳耀昌當時就回說不方便，「我還跟陳耀昌相約那遠流60見。」他知道陳耀昌由於手術加病症，身體狀況不如前，全心投入寫作小說「東寧狂想曲」，期待早日問世，未料陰陽兩隔，作品成為遺作，遠流將於12月與散文「府城寺廟背後的東寧史」一起出版。

生於1949年的陳耀昌畢業於國立台灣大學醫學系，1983年完成首例自體骨髓移植、成為台灣執行骨髓移植第1人，也是幹細胞研究開拓者，1992年完成首例周邊造血幹細胞移植，另雖曾參政為自由、民主與人權奮鬥，但最終與醫學成就等量齊觀的仍是文學建樹，陳耀昌也在文學找到歸宿，靠筆傳遞族群共榮。

陳耀昌成名作「傀儡花」描述1867年發生於墾丁海邊的「羅妹號事件」，透過重現真實時空、事件、人物與虛構角色，帶領讀者看見歷史事件的驚心動魄，牽動台灣百年命運。陳耀昌也藉這部作品獲台灣文學金典獎，後由導演曹瑞原及公共電視團隊改編為「斯卡羅」，引起廣大迴響。

陳耀昌的書寫來自親人告知家族在台灣祖先曾有荷蘭人，成為他研究荷治時期相關資料動力之一，在越來越了解數百年前歷史後，耳順之年開始提筆書寫，最終完成長篇小說「福爾摩沙三族記」，爬梳原住民、洋人與漢人交手過往，入圍文化部「台灣文學獎」。

陳耀昌2017年完成「獅頭花」，以深情之筆重建1875 年「開山撫番」時代已被淡忘的「獅頭社戰役」，同年獲「新台灣和平基金會」歷史小說獎。

陳耀昌2019年再推「苦楝花Bangas」，敘述1874年到1896年清廷「開山撫番」政策在花蓮、台東推進的武裝衝突事件，由2篇短篇小說和1齣劇本構成。

2021年出版的「島之曦」回到日治時期，深入刻畫「台灣社運先鋒」盧丙丁及「台灣歌唱藝術家」林氏好伉儷間才情、使命與志業，引領讀者進入台灣文化啟蒙運動「台灣文化協會」熱血時代氛圍及「台灣民眾黨」興衰歷程。

陳耀昌曾接受媒體訪問表示，歷史不會只有單一觀點，會呈現不同面貌，「這就是歷史教育的精髓」。華人社會太注重考試方式，「卻忘了歷史是讓我們重新認識自己或是我們生長的地方。」

陳耀昌期待好的歷史教育不是只是填空年份、人物及事件，而是讓自己融入在當時時代中感同身受，再寫出這些感動，才是對歷史真正的理解與包容。

陳耀昌生前曾說告別式要放作曲家拉威爾（JosephMaurice Ravel）作品「波麗路」（Boléro），還想寫1895年台灣人抗日「乙未戰爭」長篇小說，惜已成為未竟之業。