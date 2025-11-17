快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

「斯卡羅」電視劇原著陳耀昌逝世 享壽76歲

中央社／ 台北17日電

電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌過世，享壽76歲。陳耀昌集醫師、政治工作者與作家身分，一生熱愛台灣，遺作「東寧狂想曲」及「府城寺廟背後的東寧史」12月將出版。

遠流出版事業股份有限公司董事長王榮文今天告訴中央社記者，他稍早致電1名陳耀昌好友，對方泣不成聲並稱家屬非常悲傷，仍無法決定該如何公布噩耗。

他說，不久前遠流慶祝成立半世紀，邀陳耀昌到場，但陳耀昌當時就回說不方便，「我還跟陳耀昌相約那遠流60見。」他知道陳耀昌由於手術加病症，身體狀況不如前，全心投入寫作小說「東寧狂想曲」，期待早日問世，未料陰陽兩隔，作品成為遺作，遠流將於12月與散文「府城寺廟背後的東寧史」一起出版。

生於1949年的陳耀昌畢業於國立台灣大學醫學系，1983年完成首例自體骨髓移植、成為台灣執行骨髓移植第1人，也是幹細胞研究開拓者，1992年完成首例周邊造血幹細胞移植，另雖曾參政為自由、民主與人權奮鬥，但最終與醫學成就等量齊觀的仍是文學建樹，陳耀昌也在文學找到歸宿，靠筆傳遞族群共榮。

陳耀昌成名作「傀儡花」描述1867年發生於墾丁海邊的「羅妹號事件」，透過重現真實時空、事件、人物與虛構角色，帶領讀者看見歷史事件的驚心動魄，牽動台灣百年命運。陳耀昌也藉這部作品獲台灣文學金典獎，後由導演曹瑞原及公共電視團隊改編為「斯卡羅」，引起廣大迴響。

陳耀昌的書寫來自親人告知家族在台灣祖先曾有荷蘭人，成為他研究荷治時期相關資料動力之一，在越來越了解數百年前歷史後，耳順之年開始提筆書寫，最終完成長篇小說「福爾摩沙三族記」，爬梳原住民、洋人與漢人交手過往，入圍文化部「台灣文學獎」。

陳耀昌2017年完成「獅頭花」，以深情之筆重建1875 年「開山撫番」時代已被淡忘的「獅頭社戰役」，同年獲「新台灣和平基金會」歷史小說獎。

陳耀昌2019年再推「苦楝花Bangas」，敘述1874年到1896年清廷「開山撫番」政策在花蓮、台東推進的武裝衝突事件，由2篇短篇小說和1齣劇本構成。

2021年出版的「島之曦」回到日治時期，深入刻畫「台灣社運先鋒」盧丙丁及「台灣歌唱藝術家」林氏好伉儷間才情、使命與志業，引領讀者進入台灣文化啟蒙運動「台灣文化協會」熱血時代氛圍及「台灣民眾黨」興衰歷程。

陳耀昌曾接受媒體訪問表示，歷史不會只有單一觀點，會呈現不同面貌，「這就是歷史教育的精髓」。華人社會太注重考試方式，「卻忘了歷史是讓我們重新認識自己或是我們生長的地方。」

陳耀昌期待好的歷史教育不是只是填空年份、人物及事件，而是讓自己融入在當時時代中感同身受，再寫出這些感動，才是對歷史真正的理解與包容。

陳耀昌生前曾說告別式要放作曲家拉威爾（JosephMaurice Ravel）作品「波麗路」（Boléro），還想寫1895年台灣人抗日「乙未戰爭」長篇小說，惜已成為未竟之業。

台灣文學 小說
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

斯卡羅原著作家 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今於台大病逝 享壽76歲

女「未婚生子」求姊收養！姊離婚她嫁姊夫…42年後驗DNA認回親兒

曾以「影武者」揚名坎城！日本92歲重量級影星仲代達矢辭世

相關新聞

鳳凰水淹蘇澳煙波飯店挨轟「人禍」 泡水車主集體求償業者回應了

鳳凰颱風豪雨日前夾帶滾滾洪流，灌入蘇澳煙波飯店地下室停車場，造成30幾輛車淹水受損，車主怒批「人禍」，將集體提出訴訟求償...

交通部再預告外送運價公式 機車外送可加計等待費、樓層費等

交通部去年10月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，但引發爭議暫緩，時隔1年，交通部表示，上次...

台灣發明幽門桿菌「小餐包」療法除菌率高達98%今發表

台南市立安南醫院與「台灣胃酸相關疾病暨微菌叢聯盟」完成大型研究，借助「福星定」強效制酸劑，只用1種抗生素便幾乎殺光幽門桿...

Belkin召回3產品「過熱有火災風險」！支架、行動電源可獲退款、流程一次看

有買Belkin（貝爾金）行動電源、充電座要注意了！Belkin日前在官方公告，因產品製造缺陷，可能導致產品內電池過熱而有火災風險，因此針對3項產品進行召回，包含Belkin 自動追蹤專業支架及2款行動電源，消費者可至官網登記表格，確認後可獲得全額退款。聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包整理Belkin產品召回通知。

企業共善再深化！雲雀國際攜手慈濟援助樺加沙災區 助災民重建希望

為響應慈濟基金會發起的「樺加沙風災援助行動」，雲雀國際集團11月17日在臺北市位於南港區的雲雀國際總公司舉行「企業共善簽約暨捐贈儀式」，正式將旗下全臺84家門市所募集之善款捐贈予佛教慈濟慈善基金會。雲

方志偉水墨展「坪境小時光」登場 以走獸與草蟲書寫家的記憶

「夏蚊成雷，私擬作群鶴舞空，心之所向，則或千或百...」不對！不對！都已經立冬怎麼還有蚊子？原來有如群鶴舞空的蚊子是畫的，伴著坪林老街的古樸和茶香，藝術家方志偉創作個展於老街坪境小時光展出，一走進老街

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。