屏東到院前心電圖判讀 2年救回62名心肌梗塞患者

中央社／ 屏東縣17日電

衛福部健保署去年起擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，醫療單位得以提前啟動救治流程，提升心肌梗塞患者存活率；今天發表成果，2年共成功搶救62人。

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，去年起攜手屏東縣政府及縣內急救責任醫院，共同打造「零距離屏東救心網」，今天在屏東基督教醫院舉辦成果發表會。

依屏基資訊，目前屏東縣36個消防分隊已全面配備到院前心電圖機，從去年1月至今年10月底止，成功傳輸1477例心電圖，搶救62名心肌梗塞患者；屏東縣救護車心電圖5分鐘判讀達成率去年77.3%，今年截至10月底，已上升至85.7%。

健保署高屏業務組副組長何尹琳表示，心臟病長年高居國人十大死因之一，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率；因此健保署去年起自醫院總額風險調整移撥款中提撥經費，擴大執行「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」。

屏東縣衛生局副局長林進鴻表示，當救護員發現患者有胸悶、胸痛、冒冷汗或呼吸困難等疑似心肌梗塞症狀時，立即以十二導程心電圖監測，並同步將資料上傳至縣內LINE「安心摩爾ECG通報群組」，由值班醫師即時判讀；若研判為急性心肌梗塞，立即後送至具心導管處置能力的8家急救責任醫院，縮短診斷與治療銜接時間，今年恆春旅遊醫院也加入心肌梗塞搶救行列。

屏東基督教醫院院長吳榮州說，急性心肌梗塞發作時，病情往往在短短數分鐘內急轉直下，透過「到院前心電圖判讀跨院合作計畫」，醫療團隊能在患者抵達醫院前即掌握病情、提前啟動救治流程，讓患者一抵院即可展開治療，大幅縮短黃金救治時間；此系統不僅顯著提升救治效率，也讓偏鄉地區因遠距醫療技術受惠。

屏基指出，計畫受惠者之一72歲洪姓男子，原本就有高血壓與糖尿病，7月下旬某晚突然暈厥並冒冷汗，友人立即撥打119求救。屏東縣消防局長治分隊救護人員在車上迅速進行十二導程心電圖檢查，資料上傳後2分鐘，即有醫師研判「疑似急性心肌梗塞」，救護車直接將洪男送往屏東基督教醫院。

洪男到院後馬上被送入心導管室搶救，經檢查3條主要冠狀動脈皆嚴重阻塞，醫療團隊緊急進行經皮冠狀動脈介入治療，成功挽回他的生命；洪男到場分享，他經過治療復原情況良好，走路不會喘、精神也不錯。

