學會與自己相處的優雅 5個打造樂活人生提案

圖／iStock 提供

人生是一段美好旅程，每個階段的幸福不在於追趕別人的腳步，而是用心照顧自己、享受每一個細節，可能是一杯熱茶搭配喜歡的影集，啟動一場說走就走的旅行，或是學會一項新技能帶來的成就感，本篇提供5個優雅樂活的自在提案，試著為你的日常生活做一些小改變，以更樂觀積極的姿態，迎接人生每個階段的無限可能！

優雅樂活提案1.創造專屬娛樂時光，讓獨處成為享受

獨處，不是孤單，而是一種能與自己好好相處的珍貴時光。懂得放慢腳步，把娛樂當作一種生活儀式。看電影、重溫一本心愛的小說甚或是到Neflix或遠傳friDay影音追追劇，都能成為愉悅的日常小確幸。這樣的獨處，不僅讓身體放鬆、心靈充電，更讓生活多了一份優雅與自在。

泡杯熱茶，以自己喜歡的步調好整以暇追劇，享受專屬於自己的悠閒時光。 圖／iStock 提供

優雅樂活提案2. 從心出發，讓旅程回到最初的感動

年輕時的旅行，常常是趕行程、看景點，像在完成一張「到此一遊」的清單。忙著拍照、打卡，卻很少有時間真正停下來感受當下。現在，你可以換一種方式，用五感體驗的心情開展每一次的出遊，可能是在郵輪甲板上看著日出從海平線升起，也可能是來趟城市小旅行感受在地風景與人文底蘊……這樣有彈性與深度的旅行，不是為了趕路，而是用心收藏每一個畫面、每一次呼吸，讓回憶在心裡長久發酵。

境隨心轉，找出自己旅行的節奏，享受當下。 圖／iStock 提供

優雅樂活提案3. 每天一點保健力，活出優雅底氣

過去總是把工作、家人放在第一位，健康的事常常等到「有空再說」。但身體需要的關心和保養，一刻也不能少，不妨養成每天保健習慣，固定補充益生菌、人蔘精華飲等保健食品，為自己注入滿滿能量。當健康成為日常的一部分，才能有底氣去享受更多喜歡的事。

每天的小小保養，都是為未來的自己預存的活力與健康。 圖／iStock 提供

優雅樂活提案4. 讓運動成為日常，保持活力體態

許多人年輕時，運動常常是為了減肥、塑形，或者只是一時興起，但運動的價值更顯重要，它是讓身體保持靈活、關節不卡、走路有勁的關鍵。除了自己培養運動習慣，時下也有不少如World Gym這類運動中心，可以考慮找健身課教練，在專業帶領下，學習正確的姿勢與動作，更安全、也更有效率，讓運動真正成為一種優雅又長久的生活方式。

在專業教練指導下運動，讓身體持續保有活力和彈性，更能從容自在享受生活。 圖／iStock 提供

優雅樂活提案5. 用學習延伸生活半徑，開啟人生更多可能

過去學習多半是為了考試、為了工作；學習新事物，則是一種讓生活更有趣的方式。無論是一門一直想挑戰的外語課、一次陶藝體驗，甚至想學跳舞卻怕羞，也能透過線上芭蕾或瑜伽課程在家自在練習。線上學習的好處是彈性高、選擇多，不僅省去舟車往返的麻煩，還能依照自己的步調慢慢吸收。

當學習不再有壓力，反而能帶來探索世界的樂趣，讓腦袋保持靈活、心態永遠年輕。 圖／截取自50+線上學校官網

無論是獨處時光裡的自在娛樂、旅途中收集的美好回憶，還是透過保健、運動維持健康活力，再到持續學習所帶來的心靈滋養，這五個提案提醒著，人生不只是歲月的累積，更是生活質感的展現。而遠傳電信最新推出的全新「優雅樂活」服務，正是您追求生活質感的一大助力。

參與「優雅樂活」服務，只要月付666元，享有30GB飆網與網內免費、網外語音75分鐘、市話15分鐘，還可享價值高達近萬元的「影音娛樂」、「養生保健」或「旅遊生活」三大好禮擇一。「影音娛樂」為Netflix或friDay影音30個月暢看，價值近9,000元；「養生保健」提供價值超過萬元的葡萄王益生菌與人蔘王養身飲的萬元保健商品組；「旅遊生活」則是總價8,000元的美好旅遊生活體驗，包括可樂旅遊6,000元旅遊金，可用於國內外旅遊行程，更貼心加贈遠傳漫遊金1,500元與遠傳×中信旅平險500元優惠。除了好禮三選一，另外還提供每月專屬體驗與好康，例如遠傳空機iPhone17快速通關券、World GYM 21天健身＋增肌體驗、50+線上學校200元優惠券、可用於機場接送的揪速配交通折價券250元、桃機周邊停車優惠150元/天（平假日同價）、日藥本舖9折、SuperBuy滿千折百等，透過這些貼心好康，絕對會讓你的優雅樂活日常更完整、更充實。

遠傳「優雅樂活」服務詳細內容：https://www.fetnet.net/estore/exclusive/segment/lohas/index.html

遠傳保留活動變更及終止之權利。其他未盡事宜請洽遠傳網路或www.fetnet.net。